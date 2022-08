“Descongelan” caso de ex edil de Valladolid

VALLADOLID.— El caso que se sigue contra el exalcalde Roger Alcocer García salió de la “congeladora”: el pasado martes 2 iniciaron las diligencias en un juzgado de Mérida sobre el proceso jurídico que se le sigue al exedil, quien en 2015 fue denunciado por desvío de recursos por la entonces alcaldesa Alpha Tavera Escalante, del partido Morena, quien estuvo presente en la sede del Poder Judicial de la Federación.

Como publicamos en su momento, la ex alcaldesa Tavera Escalante, al llegar a la administración 2015-2018, se percató de la existencia de documentos de cuatro obras supuestamente concluidas, como lo son La plaza de la jarana, el museo del tren, y una biblioteca, todo esto en terrenos de la ex estación del tren, así como también la construcción de una unidad deportiva en la colonia San Francisco, por el rumbo del Conalep, en donde supuestamente se invirtieron $26 millones, pero nada de esto existía, de modo que se desviaron los recursos.

Ante tal situación se presentó la denuncia correspondiente ante la hoy Fiscalía General de la República, luego se le dio seguimiento por la siguiente administración que encabezó el ex alcalde Enrique Ayora Sosa, también del partido Morena, y tras siete años, se empieza a vislumbrar un panorama para aclarar el asunto.

La actual administración que encabeza Alfredo Fernández Arceo, quien llegó a la alcaldía bajo las siglas del PAN y Nueva Alianza, se continuó con el mismo proceso, hasta que finalmente un juzgado federal de la ciudad de Mérida le está dando seguimiento al caso.

Desde hace más de dos meses se había programado diligencias de ratificación de declaraciones de testigos, pero por estrategias de los abogados de la parte acusadora y los acusados, se habían pospuesto en cuando menos tres ocasiones.

''No lo sé, no me acuerdo'': exalcaldesa sobre el caso

Sin embargo no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla, pues el pasado martes 2 del presente fueron citados los ex regidores José Luis Alcocer Rosado, del PRI, Alberto Pool Poot y Francisco Vivas Fernández , estos dos últimos del PAN que fungieron en su momento como ediles de oposición.

De la misma manera fue citada la ex alcaldesa Tavera Escalante, quien según se averiguó solo se concretó a responder “no lo sé, no me acuerdo”, al parecer por estrategia de su abogado, ya que antes se les comunicó que deben declarar con verdad y quien incurra en mentiras o falsedades puede ser sujeto a un proceso judicial con riesgo de ir a la cárcel.

A todos los declarantes no se les permitió ver el expediente para que se actualicen de sus primera declaraciones, a pesar que lo pidieron, pero los abogados del ex alcalde Alcocer García y del ex tesorero Arturo Esquivel Palomo, quienes estaban en el lugar pusieron objeción, lo cual se les concedió, de modo que los declarantes se concretaron a responder si o no a cada pregunta que se les hizo.

En el juzgado se determinó que serían en grupos de tres que acudirán a declarar, de modo que tomando en cuenta que ya declararon los primeros cuatro, ahora serán de a tres, por lo tanto será el martes que concluyan los 18 testigos programados e involucrados en el caso.

Será hasta entonces que la autoridad correspondiente determinará lo conducente y dictará sentencia, sobre el caso, que lo más probable es que le declare culpable al ex alcalde, según señalaron ex regidores de oposición, debido a la cantidad de pruebas en su contra, pero tiene la opción de devolver el dinero, reparar el daño o en su caso ofrecer alguna propiedad que tenga el mismo valor de lo desviado.