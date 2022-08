El calamar salva la temporada

PROGRESO.– El calamar está salvando la semana a numerosos ribereños, ese molusco que huye de la marea roja es capturado por decenas de lanchas ribereñas de Chicxulub y de este puerto que se concentran en alta mar, señala el pescador Ángel Alamilla López.

Pero ante la buena captura que hay del calamar y más embarcaciones ribereñas dedicadas a la captura de ese molusco, el precio se desploma y de $120 el kilo que se pagaba el jueves se desplomó 50%: este sábado se pagó a $60 el kilo, lo que resulta benéfico para numerosas familias del puerto que acuden a la playa y muelle de La Caleta para comprarlo.

“El calamar salvó esta primera semana de la pulpeada, pues no hay pulpo, pero al menos abundó (el calamar) y eso permite que muchos pescadores tengan la oportunidad para de obtener recursos, no se invierte mucho en combustible como ocurre con el pulpo y no se usa carnada”, comentó el pescador Manuel Ricalde.

Muchas lanchas de Chicxulub y de este puerto, la mayoría con base en La Caleta se dedican a la pesca de calamar, las capturas son buenas, obtienen volúmenes promedio de 100 kilos, con el precio que se les paga obtienen recursos; por ese motivo desde que a mediados de semana comenzó con la arribazón de esa especie marina, los ribereños no han dejado de salir a pescar.

Los pescadores comentan que Esta es la época de calamar, no siempre abunda, pero en esta ocasión por la marea roja huyen, son capturados al norte de este puerto donde el mar está limpio y todavía no hay afectación de ese fenómeno marino que arrasa con lo que encuentra a su paso.— GABINO TZEC VALLE