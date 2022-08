La captura de pulpo está tronada

PROGRESO.— La naturaleza cobra la factura por no respetar las vedas: la escasez de pulpo en la primera semana de la temporada es consecuencia de la imparable pesca furtiva que dañó la reproducción del molusco, que se combina con la marea roja, lamentan ribereños.

Estos pescadores suspendieron la pulpeada para dedicarse ahora a la captura de mero.

Los ribereños Arturo Cáceres, de Campeche, y el veracruzano Salomón Jiménez, que tienen su base en La Caleta, comentan que residen en este puerto desde hace unos 10 años y consideran, de acuerdo con su experiencia, que la marea roja se prolongará varias semanas.

Se atreven a asegurar que agosto será un mes perdido para el pulpo.

El ribereño Santiago Manzano Pech comenta que los antiguos pescadores señalaban que la cantidad de sargazo que arroja el mar a las playas es una purga de la misma naturaleza marina.

La marea roja, dice, “es cuando el mar vomita todo lo malo que le han arrojado y le causa daño”.

Los pescadores Arturo Cáceres y Salomón Jiménez forman parte de un grupo de campechanos y veracruzanos que se dedican a la pesca; en esta pulpeada rentaron la lancha “Alexander”, de 24 pies, para dedicarse a la pesca de pulpo.

Pagaron por adelantado los $1,200 del alquiler semanal de la embarcación. Compraron 50 kilos de cangrejo ocol, a $160 el kilo, como carnada para el pulpo, más 150 litros de gasolina. Invirtieron $5,000, y lo único que obtuvieron fueron pérdidas, pues no hay pulpo en las costas de Yucatán.

La pulpeada está tronada, pinta para que sea una mala temporada, dijeron. Los ribereños ya perdieron lo invertido para la pesca de la primera semana y no hay recursos para avituallar las lanchas, así que retiraron jimbas, artes de pesca y decidieron reincorporarse al mero.

Enfilarán a sotavento (poniente) como los de Chicxulub para la captura de escama.

La marea roja, agregan los pescadores, puede durar todo agosto y prolongarse hasta septiembre. “Solo Dios lo sabe, es un fenómeno de la misma naturaleza, el mar está vomitando todo lo malo que tiene y hace que huyan los peces”, dicen.

Salomón Jiménez indica que el sector pesquero está pagando muy cara la factura de la imparable pesca furtiva de pulpo, que afecta tanto a los pescadores que respetaron la veda como a los que lo pescaron usando artes de pesca prohibidas, así como a los comerciantes que lo compraron (en veda).

Ahora tampoco para ellos hay producto.

Todo el año saquearon pulpo, langosta y mero, señala el pescador Ricardo Argáez. La pesquería más afectada es la del molusco, la temporada inició mala y en toda la costa no hay. No se sabe si habrá, hay incertidumbre, y con la marea roja toda la pesca resulta afectada. Si no se compone, los hombres de mar y sus familias pasaran penurias y hambre.— GABINO TZEC