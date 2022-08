Marea roja en Yucatán: piden no meterse al mar en Progreso

PROGRESO.- Luego de que esta tarde se registraron ataques de mantarraya a bañistas, el Ayuntamiento de Progreso confirmó que el fenómeno es a causa de la marea roja que afecta a la costa de Yucatán y pidió a los veraneantes no meterse al mar.

Poco antes de las 4 de la tarde, la Comuna progreseña difundió un "aviso importante" en Facebook. En el mensaje, dio a conocer que "el día de hoy se detectaron distintas especies marinas tales como rayas o guitarras (Rhinobatidae) y pez globo (Spheroides splengleri), que vienen estresadas a causa de la marea roja que se está acercando a la costa".

"Por tu seguridad y la de tu familia, te recomendamos NO ingresar al mar y NO hacer contacto con estas especies", agrega el texto. En la alerta se señala que aunque las picaduras de estos animales no son venenosas sí "pueden causar reacciones muy dolorosas para algunas personas".

u26a0ufe0f AVISO IMPORTANTE u26a0ufe0fEl du00eda de hoy se detectaron distintas especies marinas tales como Rayas o Guitarras... Posted by H. Ayuntamiento de Progreso 2021 - 2024 on Monday, August 8, 2022

Marea roja en Yucatán 2022: vigilancia en Progreso

La Comuna agregó que agentes municipales, así como integrantes de la Policía Ecológica y Protección Civil realizan recorridos por las playas para alertar y auxiliar a los paseantes. Para reportes el Ayuntamiento proporcionó el siguiente teléfono: 969 103 62 86.

Como informamos, esta tarde elementos de las policías municipal, estatal y ecológica acudieron al malecón de Progreso para atender el reporte de varios ataques de mantarraya a bañistas.

#DYinforma La marea roja sigue causando estragos en la costa yucateca, como muestra este video que nos comparte un lector. Mu00e1s informaciu00f3n aquu00ed ud83dudc49ud83cudffb https://cutt.ly/WZZjXbG Posted by Diario de Yucatu00e1n on Sunday, August 7, 2022

Al llegar se encontraron con dos personas que afirmaron que recibieron picaduras de una especie conocida como "guitarra", en zonas distintas del malecón.

Tras verificar el buen estado de salud de los afectados, los agentes exhortaron a los paseantes a retirarse del lugar, a fin de evitar que se presenten nuevos ataques de la especie.

El fin de semana pasado se registró el recale de ejemplares de especies marinas, principalmente pulpo, en la zona de Uaymitún. Antes el fenómeno afectó a Telchac Puerto y playas del oriente del estado como Río Lagartos.