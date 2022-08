Acusan de acoso y hostigamiento a policías de Izamal; señalan dónde y cómo operan

IZAMAL.— Vecinos de este municipio denuncian públicamente que los policías estatales de la patrulla 6599 los acosan sexualmente, los hostigan y extorsionan.

Los quejosos, quienes pidieron que no se publique su nombre por temor a represalias, dicen que lavan ropa de obreros que trabajan en la construcción del Tren Maya, les venden comida o les rentan sus casas o baños para obtener “unos centavos”, pero los policías les quieren quitar lo poco que ganan.

“Yo salgo a trabajar todas las tardes, tengo una hija para mantener, tengo que buscar trabajo y por ello me dedico a lavar la ropa de los obreros del Tren Maya, pero los policías estatales que están a veces en la carretera de Sitilpech a Izamal me acosan, me hacen preguntas y me dicen ciertas cosas que me incomodan como mujer”, narró una trabajadora.

“Me acosan las veces que me ven. Creo que esto no lo saben los superiores de los policías estatales, quienes solo manchan la imagen de los buenos policías. Pido que los jefes de la Policía Estatal en Izamal vigilen la actuación de los oficiales”, dijo.

Motociclistas se quejan de hostigamiento

Varios motociclistas, a su vez, se quejaron de que los agentes estatales en esa misma vía los hostigan, pues los paran alegando que sospechan que la moto es robada y les piden dinero para permitirles seguir su camino.

Misma situación viven los transportistas y conductores foráneos que pasan en la carretera Sitilpech-Izamal.

Trabajadores de la obra del Tren Maya igual se quejan del constante acoso policiaco a choferes de vehículos que se hospedan en una casa por la vía a Sitilpech.