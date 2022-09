Lío de ejidatarios; enfrentamiento verbal luego de frustrar una reunión en Valladolid

VALLADOLID.— Ejidatarios opositores se enfrascaron ayer en una andanada de insultos por la convocatoria que hizo el comisario Maximiliano Kumul Can para la aceptación por la asamblea de posesionarios y avecindados en el ejido, así como también de rendir un informe de actividades.

Al comisario Kumul Can lo enfrentó el grupo encabezado por Antonio Abán Cocom y Aurelio Xiu, quienes colocaron cadena y candado a la casa ejidal para impedir la asamblea.

Tras intentar abrir el candado y no conseguirlo, Maximiliano Kumul, pidió a los que lo habían puesto que abrieran. Fue entonces que comenzó el enfrentamiento verbal en el que se dijeron de todo, pero no se tocaron ni estuvieron cerca de hacerlo.

Además, para impedir un enfrentamiento, hicieron acto de presencia policías municipales.

Las acusaciones mutuas fueron de robos de dinero, corrupción, otorgación ilegal de terrenos, entre otras cosas, pero ninguno aportó pruebas de sus afirmaciones.

Para tratar el tema que quedó pendiente se convocaría a una nueva asamblea el domingo, en el auditorio de la unidad deportiva de la colonia Fernando Novelo.

Ejidatarios se baten a insultos

Las diferencias que existen entre un grupo de ejidatarios encabezados por Antonio Abán Cocom y Aurelio Xiu contra el comisario ejidal Maximiliano Kumul Can, parecen no tener fin pues ayer por la mañana en la que se convocó a una asamblea en la casa ejidal, los primeros impidieron que se lleve al cabo poniendo otro candado a la reja, lo que ocasionó momentos de tensión que estuvieron a punto de derivar en violencia.

El comisario ejidal convocó a una asamblea para realizarse ayer miércoles, cuyos puntos importantes a tratar sería la aceptación por la asamblea de posesionarios y avecindados en el ejido, así como también de rendir un informe de actividades por la directiva.

Sin embargo cuando el comisario arribó a la casa ejidal acompañado de su secretario Ricardo May May, la reja del edificio ya tenía otro candado con su respectiva cadena y en la puerta estaban unos 25 ejidatarios encabezados por Antonio Abán Cocom y Aurelio Xiu, impidiendo el acceso a la directiva.

Minutos después de su arribo, el comisario y su secretario intentaron abrir el inmueble pero no pudieron por lo que pidieron a los que estaban en la puerta abrir el candado, la respuesta fue un no general de todos los que allí se encontraban.

Acusaciones de irregularidades

Ese fue el momento más álgido e intenso, cuando Abán Cocom empezó a reclamarle al comisario por diversas irregularidades, pues le dijo que la intención de incluir a los posesionarios y avencidados viola la ley, además no debió convocar en miércoles cuando normalmente lo debe hacer en domingo cuando la mayoría de los ejidatarios está descansando.

Además lo acusó de cobrarles a $20,000 a cada uno para incluirlos en el padrón ejidal y le exigió que dé cuentas de lo que hizo con el dinero, además de cobrar a $300 a cada ejidatario que no acuden a realizar sus fajinas en el polígono de Zaciabil, dinero que debe ser utilizado para el mantenimiento de los cenotes del ejido y no se ve nada de eso, de modo que los recursos “se los está robando”.

Abán Cocom comentó que el castigo por 15 años que le impuso la asamblea para retirarle sus derechos ejidales, al igual que a Aurelio Xiu y otras personas, el Tribunal Agrario lo desechó, por ser una decisión ilegal y le devolvieron sus derechos como ejidatarios, por lo que la directiva actual, según aseguró, se ha conducido con ilegalidades que afectan a todos los ejidatarios.

El comisario por su lado negó todos los señalamientos y pidió que se lo prueben, lo cual no se hizo, pues no se mostraron evidencias de las acusaciones y por varios minutos se mantuvieron con ofensas e insultos cada uno.

“¡Fuera, fuera, fuera!”

Mientras los ejidatarios seguidores de Abán Cocom, en cada momento gritaban “¡fuera, fuera, fuera!”.

A pesar de la llegada de la Policía municipal y estatal las acusaciones continuaron por otros minutos sin que los uniformados intervengan.

Los policías comentaron que no podían intervenir en tanto que no surgieran los golpes, de lo cual estuvieron pendientes, y aseguraron que el primero que tirase algún golpe sería detenido de inmediato, lo cual no acurrió.

En el enfrentamiento verbal hubo amenazas de buscarse en la calle, fuera de la comisaría ejidal y ambos respondieron que están dispuestos a todo y responderán de la manera que sea.

Ricardo May May, secretario del comisariado ejidal, también intervino en cierto momento y se enfrascó con Abán Cocom en la misma discusión aunque al final no se llegó a nada.

Reviran acusaciones

El secretario del comisariado ejidal aseguró que la intención de aceptar a los posesionarios y avecindados es legal y lo demostrarán de acuerdo a la ley, además aseguró que las acusaciones de Abán May son mentiras porque ellos son los que están robando en el ejido, incluso cobran derecho de paso a particulares que tienen predios a un lado del ejido y que obligadamente tienen que pasar en el ejido, a lo cual el aludido pidió que se lo demostraran.

Recordó que hay varias denuncias en contra de los opositores, pero la Fiscalía no ha hecho nada al respecto y es por eso que continúan los enfrentamientos.

Lo cierto es que la casa ejidal no se abrió, por lo que el comisario ejidal se dirigió a la oficina de la Procuraduría Agraria para asesorarse de lo que se podría hacer, de modo que poco más tarde informó que le dijeron que mejor se cancela la asamblea y que se convoque a una nueva que se programará para el próximo domingo, cuya sede sería el auditorio de la unidad deportiva de la colonia Fernando Novelo, con los mismos puntos a tratar.

Fue alrededor del mediodía que los ejidatarios que se opusieron a la asamblea abandonaron el lugar y la situación regresó a la normalidad en la calle 38 entre 37 y 39, la cual se cerró al tránsito vehicular mientras se desarrolló el enfrentamiento verbal.