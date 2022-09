Restringido, el Informe del alcalde de Motul

MOTUL.— El alcalde Roger Aguilar Arroyo rindió su Primer Informe de Gobierno el lunes 29 en la noche ante pocas personas en un espacio cerrado y con acceso limitado.

Al final, anunció que se construirán domos en el Cbtis 80, la Secundaria Técnica 21 y el Instituto Tecnológico de Motul.

Todas las escuelas de Motul tendrán domo, declaró.

Dijo que se compraron vehículos y herramientas para el Sistema de Agua Potable, se instalaron paneles solares para las bombas de agua en comisarías donde los vecinos no pagan por el servicio, y se cambiaron las bombas en mal estado.

No están abandonadas como se hace creer, agregó.

“Protección Civil era un refugio de flojos y aviadores; se cambió su imagen con la entrega de equipo y herramientas, y hoy se les da una camioneta 4x4 y uniformes nuevos”, dijo Aguilar Arroyo, quien es alcalde desde 2018 y fue reelecto en 2021.

Sobre bacheo dijo que es permanente, en 300 días del año, es cierto que hay calles rotas porque está lloviendo, pero apenas se pueda se reparan.

Pero ahora se tiene la indicación de que si la vía está mal en un 50% serán reconstruidas, se tiene $4 millones para beneficiar a los de la colonia Felipe Carrillo Puerto y el norte de la ciudad, añadió.

“También se reparará la carretera del entronque a Telchac Pueblo a Komchén Martínez, y se construirá el circuito carretero de Kancabal-Tanyá-Dzununcán-Kaxaytah-Motul.

“Del Motul en penumbras, se logró iluminar con lámparas led, al contar con una grúa se cambia en unos tres días”, indicó.

Sobre la limpieza de calles con podadoras, indicó que ahora hay dos tractores chapeadores y en unos días habrá uno para la poda de campos deportivos de comisarías y donde se necesite.

Aseguró que con dinero municipal se instalarán semáforos nuevos en las calles 26 con 33, 28 con 33, 30 con 33, 31 con 30, 27 con 32, y 24 con 27, los cuales reforzarán la seguridad vial en 15 cruceros.

A las 8:30 de la noche del lunes se inició el Primer Informe en sesión solemne de Cabildo, ante todos los regidores y dirigentes sociales, políticos, religiosos, educativos y empresariales.

Asistieron el subdelegado Edgardo Medina, en representación del delegado federal Joaquín Díaz Mena; la exdiputada local Lila Frías, el legislador estatal por el Distrito 9, Érick Rihani González, Y el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi. No se informó quién asistió en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal.

Del Cabildo de Motul asistieron la síndica, Olga Abraham Martínez; el secretario municipal, José Carlos Ortega Jiménez, y los regidores Adriana Can Celis, Raymundo May Chim, Sheyla Cuevas Tamayo, Luis Maldonado Casanova, Arely Uitz Barroso, Leander Palma Caamal, Miguelina Sánchez Tzab y Gaspar Collí y Estrella.— Mauricio Can Tec