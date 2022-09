Un grupo solicita reabrir parador de Valladolid para trabajar

VALLADOLID.— Luego de tres meses que se inició el conflicto interno entre dos grupos de artesanos en el parador turístico de los cenotes Xkekén y Samulhá, en la comisaría de Dzitnup, los que estaban en el interior del lugar se retiraron del lugar, mientras que los otros mantienen bloqueado los accesos para evitar la entrada de los visitantes en el sitio.

La semana pasada parecía que el conflicto se resolvería porque representantes de Cultur prohibieron la renta de chalecos salvavidas a ambos grupos de artesanos y les pidieron que regresen a sus locales comerciales.

Sin embargo, el grupo que mantiene cerrados las entradas a los dos cenotes se negó a acatar la decisión del personal de Cultur y consideró que el problema no está resuelto, aunque los artesanos inconformes no explicaron sus razones.

En cambio, el grupo que estaba atrincherado en el interior del parador turístico aceptó el acuerdo y en su momento manifestó su tranquilidad porque muchos de ellos pensaron que el problema se solucionó.

Días después se desató un alboroto entre ambos grupos, pues se insultaron y se ofendieron e, incluso, unos familiares que pertenecen a los diferente grupos en conflicto sacaron a relucir problemas personales.

Ante esa situación, los artesanos que estaban en el interior del parador, ya cansados de no resolver el conflicto, decidieron retirarse y regresar a su pueblo.

Ahora en el lugar solo se encuentra el grupo que encabeza Elizabeth Poot y mantiene cerrados los accesos a ambos cenotes.

Los afectados que estaban en el interior explicaron que muchos productos se les dañaron en estos meses que no han vendido, otros todavía están en buenas condiciones, pero no saben qué hacer con ellos porque no tienen un lugar de trabajo.

Agregaron que muchos de ellos invirtieron en la compra de insumos para la elaboración de artesanías y se quedaron sin dinero.

Por eso pedían que se reabran los cenotes para que empiecen a tener un poco de ventas, pero el grupo opositor no quiso llegar a un acuerdo y ahora se pagarán las consecuencias.

Los artesanos indicaron que muchos de los que mantienen bloqueados los accesos no cuentan con locales comerciales en el parador, de modo que no les importa si los cenotes se reabren o no al público, pues ellos tienen otra actividad económica.

“Pagan consecuencias”

En cambio, los que vivimos de la venta de artesanías pagaremos las consecuencias, lamentaron.

Por cierto, entre los artesanos y la gente de la comunidad surgió la versión de que los cenotes permanecerán cerrados los próximos dos años, es decir, el tiempo que le queda al gobierno estatal de Mauricio Vila Dosal, para que sea la próxima administración la que determine qué pasará con el parador turístico de Dzitnup.

En caso que el parador siga cerrado las consecuencias serán mucho más graves, ya que mucha gente del pueblo se quedaría sin empleo, la comisaría no recibiría recursos de las utilidades que se obtienen en este sitio turístico ni se pagarían los servicios básicos de esta comunidad.— J.A.O.O.