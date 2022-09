Otro bloqueo en Río Lagartos; frenan bacheo y exigen una calle nueva

RÍO LAGARTOS.— Ayer en la mañana inconformes volvieron a cerrar el tramo Río Lagartos-Las Coloradas y pidieron detener los trabajos de bacheo que el lunes reanudó personal del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), debido a que ninguna autoridad estatal les responde a su demanda de construir de nuevo esa carretera.

El camino fue bloqueado desde las 8 de la mañana, lo que ocasionó una fila de vehículos que no pudieron pasar por la vía.

El grupo de vecinos de ambas comunidades, al no tener respuesta de las autoridades, se trasladó a donde se realiza el bacheo.

En el lugar, Arturo Castillo Dzul, líder de los trabajadores de la Salinera, le dijo a Carlos Díaz, ingeniero encargado de la obra, que “con todo respeto, pero es una porquería lo que están haciendo, no sirve de nada”.

Los inconformes dijeron que, en vez de seguir desperdiciando dinero en tapar los huecos, se hubiera invertido en comenzar la construcción del nuevo camino.

Los habitantes reunidos recordaron que ésta es la tercera vez que se realizan labores de bacheo, pero los hoyancos vuelven a formarse poco tiempo después.

Advirtieron que hoy jueves la protesta será en todo el cruce de Río Lagartos.

Los habitantes exigen al gobernador Mauricio Vila Dosal que cumpla su promesa de reconstruir la carretera, ya que han ocurrido accidentes debido a que la vía está llena de baches.

El líder de la Salinera recordó al ingeniero de la obra que en una visita que el gobernador Mauricio Vila Dosal hizo en San Felipe en 2018 cuando fue electo, el jefe del Ejecutivo estatal le prometió que en enero comenzarían los trabajos de construcción de la nueva carretera y la mejora del servicio de agua potable en el puerto de Las Coloradas.

“Pero no dijo de qué año, ya va de salida y no ha cumplido su promesa, no vamos a ceder hasta que no nos den una respuesta”, enfatizó.