Brote de llagas en niños de Ekmul

EKMUL, Tixkokob.— Los alumnos de la escuela de preescolar Carmen Serdán, ubicada en esta comisaría, no participó ayer en el desfile del aniversario de la Independencia de México debido a que hay un brote de una enfermedad entre los estudiantes de ese colegio.

En su cuenta de Facebook, el plantel escolar Carmen Serdan publicó: “Debido al brote de ‘mano, pie, boca’ (que hay) en la escuela, el Sector Salud que nos está monitoreando sugirió no exponer (a los demás) pequeños para evitar que se propague (la enfermedad) aún más.

“No participaremos en el desfile. Tenemos muchos niños enfermos”, indicó.

¿Qué es la enfermedad de manos, pies y boca?

Se dijo que se trata de la enfermedad de manos, pies y boca, que, según www.health.ny.gov/es, es una infección viral producida por una variedad del virus Coxsackie, que causa una erupción con ampollas, en general ocurre en niños menores de 10 años de edad y se contagia por el contacto directo con secreciones de la nariz y garganta, ampollas y heces de personas infectadas.

En Facebook, Yeribeth Cruz publicó: “Por favor papis y mamis, si ven algo así (erupciones en la piel) con sus niños siempre avisen a los maestros, es algo contagioso, se requiere cuarentena y algunos pequeños reaccionan diferente”.

Elmy Cuitun, a su vez, posteó que “a mi hija le dio y me dijo, según el doctor que era varicela y no es, pero no le salió mucho y si se cuida no tarda, a ella le dio cinco días. Aquí en Cuzamá vi que a varios niños les dio”.— M.C.T./ Flor Estrella Santana