Obras fantasma en Yucatán: Millonaria sanción de la ASF a ex alcalde

VALLADOLID.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) notificó al ex alcalde Roger Alcocer García y al ex tesorero Arturo Esquivel Palomo que en un máximo de 15 días deben pagar $6.9 millones para resarcir el daño patrimonial por no construir cuatro obras durante su administración 2012-2015.

La sanción se determinó en un proceso administrativo llevado al cabo de manera paralela con la denuncia penal en contra del ex alcalde, de la cual recibió sentencia hace 10 días en el Centro Penal Federal en Mérida.

Como publicamos, un juez federal sentenció al pago de $3.1 millones al ex alcalde y al ex tesorero, y adicionalmente se le ordenó el pago de más accesorios, como impuestos y recargos, llegando al monto de $5.7 millones, que deberá cubrir en mensualidades a partir de la sentencia.

Coincidentemente, un día después de la sentencia penal les llegó una notificación de la sentencia administrativa que aplicó la ASF.

Sanción por cuatro obras fantasma en Valladolid

El Ayuntamiento también recibió la notificación en su calidad de víctima por los recursos que no fueron aplicados en cuatro obras: una plaza de la jarana, un museo del tren, una biblioteca y la conclusión de una unidad deportiva.

De acuerdo con información obtenida, la denuncia penal la interpuso la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante, de Morena, quien en las pasadas audiencias extrañamente dijo no acordarse de la querella.

Sin embargo, la ASF, al hacer una auditoría al municipio, los entonces funcionarios no pudieron acreditar la aplicación de los recursos que se les depositó a una cuenta adicional a las que manejaba la Comuna, supuestamente para la construcción de las obras mencionadas.

Sobre el proceso administrativo que llevaba la ASF, el Ayuntamiento que presidieron Alpha Tavera y Enrique Ayora Sosa sí tenían conocimiento, pero al terminar su administración se llevaron el expediente y no dejaron nada.

"Sorpresa" del actual Ayuntamiento de Valladolid

Ante esa situación, el Ayuntamiento que ahora encabeza Alfredo Fernández Arceo no tenía conocimiento.

Fernández Arceo se dijo sorprendido el jueves pasado sobre la notificación que le hicieron, pues no tenían conocimiento ese proceso administrativo.

Desde que la ASF tuvo conocimiento del caso mandó a citar en Ciudad de México a los involucrados, Alcocer García y Esquivel Palomo, para que acreditaran la ejecución de las cuatro obras.

Sanción administrativa y sanción penal contra Roger Alcocer

Al no hacerlo, se continuó con el proceso administrativo hasta que coincidentemente dio su resolución un día después de la sentencia penal y los notificó para que paguen $6.9 millones más accesorios.

De acuerdo con investigaciones, el rubro del pago más los accesorios significa que deben pagar adicionalmente el 8.8%, sobre el monto reclamado de acuerdo al Banco de México.

Es decir, deben cubrir los 84 meses de interés que duró el proceso, que sobrepasa los $20 millones, lo cual deben cubrir en los próximos 15 días, según se les notificó, de modo que el caso se les complica a los acusados.

¿Qué pasa si los ex funcionarios municipales no pagan?

En caso de que los sentenciados no paguen el monto reclamado por la ASF, la dependencia federal turnará el caso al Sistema de Administración Tributaria (SAT) porque es un daño a las arcas de la Federación.

De ser así, el SAT dará seguimiento con embargos a los bienes muebles e inmuebles de los sentenciados.

En caso que los acusados hayan transferido alguna propiedad o cuentas a prestanombres o terceros se tomará en cuenta si lo hicieron durante los 84 meses que duró el proceso, entonces se les revocará la trasferencia que hayan puesto a nombre de otras personas para que se les pueda embargar.