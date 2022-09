Lío por el color de edificio en Citilcum, Izamal

CITILCUM, Izamal.— El color de pintura del edificio de la Casa Ejidal en esta localidad genera polémica entre el comisario ejidal, José Jacinto Can Chan, y el Ayuntamiento de Izamal.

El conflicto se inició el pasado 23 de agosto, cuando se anunció que el gobernador Mauricio Vila Dosal visitaría el poblado para reinaugurar la Casa Ejidal, que se remozó y pintó de azul y blanco.

Semanas después el edificio se pintó de amarillo.

Un funcionario municipal descartó que el Ayuntamiento (emanado del PRI) haya mandado a imponer su criterio sobre qué color debe lucir la Casa Ejidal.

“Hasta donde sabemos el gobierno del estado mandó a remozar la Casa Ejidal, pero la decisión de pintarla de azul vino de un grupo de ciudadanos afines al color del partido del gobernador (el PAN), aunque no es la posición del gobierno (estatal) porque la pintura amarilla la mandó gente del gobierno del estado”, aseguró.

Piden cumplir el reglamento de imagen de Izamal

“Hay un Reglamento de Imagen Urbana (de Izamal) y le estamos pidiendo al comisario ejidal que acate estas disposiciones que claramente establecen el color (amarillo ocre) que deben tener los edificios públicos del municipio”, indicó.

El comisario, a su vez, dijo que los ejidatarios eligieron el color de la pintura a raíz de que el gobierno estatal remozó la Casa Ejidal, que prácticamente estaba en ruinas, ya que el Ayuntamiento nunca nos había hecho caso a nuestra solicitud de contar con un edificio digno.

No se les olvide que el ejido es autónomo, que si no les gusta a los del Ayuntamiento el color azul es problema de ellos. Para el ejido no hay partidos; para otros que lo quieran tomarlo así, qué ridículos, añadió.