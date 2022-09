Reunión suspende un nuevo bloqueo en Río Lagartos

RÍO LAGARTOS.— Manifestantes acordaron una reunión en Palacio de Gobierno para pasado mañana, lunes 19, con lo que ponen pausa al bloqueo de la carretera.

Ayer viernes estaba previsto que el grupo de inconformes cierre el crucero de Río Lagartos en vista que el gobierno estatal no les había dado una respuesta ante un plantón que se inició el viernes 9.

Sin embargo, los habitantes de Las Coloradas acordaron suspender el bloqueo, pues el lunes 19 tendrían una reunión en Palacio de Gobierno con el fin de tratar no solo el problema de la carretera llena de baches, sino también del agua potable.

Los manifestantes únicamente se reunieron ayer en su sindicato con el líder de los trabajadores Arturo Castillo Dzul para informarles el primer acercamiento que se logró anteanoche jueves.

Castillo Dzul explicó que desde Palacio de Gobierno se comunicaron con él, en nombre del gobernador Mauricio Vila Dosal, pidiendo que ya no sigan bloqueando la carretera, ya que su demanda tendría solución.

El líder de los trabajadores le contestó al funcionario estatal que la única manera de frenar las manifestaciones es que los reciban en Mérida y les expliquen a la gente la propuesta que tienen.

Según indicó, uno de los acuerdos para poder frenar el bloqueo era que acepten que se lleve a un grupo de aproximadamente 50 personas hasta Palacio de Gobierno y entren a una conciliación 10 personas, pues se entiende que no caben los 50 vecinos en una oficina.

Convencimiento

Castillo Dzul agregó que tras varios minutos los mensajeros del jefe del Ejecutivo estatal aceptaron y se acordó que entre las 10 y 11 de la mañana estarían ahí. No obstante, el líder de los trabajadores advirtió que de no llegar a ningún compromiso volverían a bloquear la carretera pues es no se trata de un juego lo que están haciendo, sino que “es tema serio que urge atender” y no descansarán hasta conseguirlo.— WENDY UCÁN CHAN