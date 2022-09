Enojo por trámite que no se puede hacer en Tizimín

TIZIMÍN.— En los últimos días ha crecido la demanda de usuarios en la Ventanilla Única Estatal en busca de la renovación de placas y más aún que se amplió el plazo, sin embargo aunado a ello también aumentaron las quejas por un servicio que no se brinda.

Varios de los interesados han llegado con la intención de realizar el trámite de cambio de propietario y se han topado con que es imposible realizarlo porque no se cuenta con el sistema por lo que son canalizados a Valladolid o a Mérida.

En el módulo solo les toman sus datos y les dicen que “es para llevar el control de la demanda que se tiene y reportar a sus superiores”.

Esto desató ayer una lluvia de quejas en redes sociales luego de la publicación que hiciera el conocido lechero de Sucilá Wilmer Monforte Marfil.

Fue en su cuenta de Facebook donde escribió que “Tizimín ya es una ciudad y demanda servicios completos y de calidad”.

El usuario expuso: “En estos días de correr para cumplir con el emplacado de nuestros vehículos resulta y nos damos cuenta, cuanta falta hace para los tizimileños, sus comisarías y poblaciones vecinas un módulo donde se puedan realizar todos los trámites, emplacado, cambio de propietario, licencias etc.”.

“Si el vehículo está a tu nombre no tienes problema con el reemplacamiento pero si no ahí empieza tu odisea, tendrás que viajar a Valladolid o a Mérida, madrugar para hacer cola, pedir una cita y esperar la fecha que te toque el trámite. ¡Muchas vueltas!! Para pagar un impuesto y si no cumples pues atente a las consecuencias.

“Le pregunté a la señorita que amablemente me atendió en el módulo de Tizimín por qué no se hace el trámite completo y me respondió que porque no cuentan con el sistema para el cobro de cambio de propietario o vehículos nuevos.

“Que tan difícil será instalar el sistema y dar el servicio? Porque en Valladolid si y en Tizimín no?

“Me dijo que posiblemente venga un módulo temporal a realizar los trámites, me vuelvo a preguntar porque temporal?, Sin el afán de polemizar si no sólo como una demanda de miles de ciudadanos que requieren mejores servicios para tributar, pagar sus impuestos y servicios.

“Ojalá a esta importante ciudad y toda la región oriente pronto se nos dé la buena noticia de contar con un módulo permanente que realice todos los trámites, igual de bueno sería otro módulo de hacienda que para variar también hay que viajar a Valladolid o Mérida para hacer tus trámites”, expresó.

La publicación ya contaba con más de 30 comentarios, la mayoría dándole la razón al ganadero sucileño.— WENDY UCÁN CHAN