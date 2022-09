Temas pendientes en el discurso del edil de Valladolid

VALLADOLID.— Lejos de ser un evento masivo como en administraciones pasadas, tanto del PRI como de Morena, ante unas 200 personas, entre directores, jefes de departamento, invitados especiales, alcaldes de otros municipios y comisarios municipales, el alcalde Alfredo Fernández Arceo, rindió su primer informe de gobierno, en el que no habló de varios temas, y tampoco dio a conocer el balance económico que guardan las finanzas de la Comuna.

De acuerdo con datos aportados por funcionarios municipales, se instalaron cerca de 200 sillas en el ala sur del parque principal, justo frente a la fuente de la mestiza y del templo de San Servacio, en donde poco a poco fueron llegando los invitados. La sesión dio inició a las 6:20 p.m. y duró una hora con 15 minutos.

El informe fue dividido, de tal forma que una parte se transmitió en una pantalla que se instaló frente a los invitados y otra parte le dio lectura el alcalde, en la que destacó todo lo que ha llevado al cabo en materia de seguridad.

Días previos al informe, el primer edil no dejó de aprovechar cualquier evento, incluso en sus mañaneras de cada viernes para promover lo que ha hecho en seguridad, en donde se han invertido importantes recursos propios de la Comuna, como lo son adquisición de 19 cuatrimotos, rehabilitación de igual número de casetas, anunciar la construcción de otras cuatro, crear el binomio canino, según dice ser el único municipio en el interior estado en lograrlo.

Habló de los diversos programas de Sinergia que ha implementado en el municipio en donde da la oportunidad a productores para que puedan vender lo que producen, incluyendo a los artesanos. También habló de sus dos festivales, de la chaya y de la miel y sus derivados.

Del mismo modo habló de sinergia con la sociedad, en donde lleva al cabo exposiciones y venta de ropa y libros de segunda mano, asegurando que se apoyan de manera directa los que participan en los programas, al obtener recursos.

El alcalde manifestó que se ha trabajado fuerte en el primer año, pero solo es el comienzo de una fuerte labor que le espera y anunció que para este año se llevarán al cabo otras obras, como una planta de tratamiento de aguas negras, construcción de domos en algunas escuelas y seguir trabajando en la reconstrucción y repavimentación de calles, tanto de esta ciudad como en las comisarías.

Sin embargo le faltó hablar del balance económico que guarda las finanzas del ayuntamiento, pues la sociedad no sabe cuál es el presupuesto que se ejerció durante este año, tanto del Ramo 33 como de las participaciones estatales, incluso se desconoce a cuánto ascienden los recursos propios de la Comuna que dijo se han invertido, de modo que en materia económica no se dieron datos, solo mencionó las inversiones que se han hecho en calles y en seguridad pública.

De la misma manera no se tocaron los temas de los problemas del medio ambiente, sobre todo se desconoce si existe o no algún proyecto para el basurero municipal que se satura de manera frecuente, tampoco se habló de la imagen de la ciudad que está lleno de vendedores ambulantes y semifijos, no se habló nada de los programas que ofrece el DIF Municipal. En fin, quedaron varios pendientes.

Al evento acudió como invitado el general de Brigada Saúl Luna Jaime, comandante de la 32a. Zona Militar; el alcalde de Tizimín, Pedro Couoh Suaste; Asís Cano Cetina, presidente del CDE del PAN; Raúl Sosa Alonso, presidente del CDE de Nueva Alianza; Sergio Chan Lugo director del INCAY, y el diputado local por el XI Distrito, Luis Fernández Vidal, entre otros.

Como representante del gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal estuvo presente Ernesto Herrera Novelo, secretario de Fomento Económico del gobierno del Estado.

Luego todos se dirigieron al salón de los compositores de la Casa de la Cultura en donde se les ofreció un convivio a base de bocadillos y refrescos, pero el lugar se llenó por estar pequeño, por lo que muchos se retiraron por no soportar el calor en el lugar, mientras en el parque principal se contó con la presentación de la orquesta jaranera “La Aurorita”.— Juan Antonio Osorio Osorno