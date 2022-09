Alcalde de Valladolid no quiere dar un puesto

VALLADOLID.— La artesana Francisca Moo Poot denunció que el alcalde Alfredo Fernández Arceo se niega a entregarle su local en el parador del cenote Zací, como lo ha hecho con la mayoría de los artesanos, a pesar que cuenta con el documento de certeza jurídica que la acredita como trabajadora del lugar y que le dieron cuando fueron desalojados porque se iniciaría la reconstrucción de esos espacios.

Hace aproximadamente un mes, el Ayuntamiento devolvió los locales a la mayoría de los artesanos que trabaja en el parador, pero a unos cuatro de ellos no.

En una de las conferencias mañaneras que realiza cada viernes, el primer edil aclaró que quienes no recibieron su puesto es porque se comprobó que no son artesanos o, en su defecto, lo dan en renta a otros, lo cual es una irregularidad porque los espacios son concesiones y no propiedad de los artesanos.

En el caso de Francisca, ella explicó que desde hace nueve años vende ropa tejida o bordada, hamacas, entre otros productos, en el parador del cenote Zací.

Comentó que su local se ubica en uno de los pasillos que conduce al cenote, en la parte posterior a la taquilla donde colocaba una mesa.

La artesana afirmó que cuando los desalojaron en la administración saliente fue considerada en el padrón.

Documentación

Además, mostró un documento que, según indicó, es la certeza jurídica que le da derecho a un local en el sitio. Según la mujer, hace unos 15 días se entrevistó con el alcalde, quien la maltrató.

Comentó que ella es el sostén de su casa porque su esposo está enfermo y lo incapacitaron para trabajar.

Por último, Francisca mostró el expediente D.V.76/2022 de la denuncia que puso contra el alcalde en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).— Juan Osorio Osorno