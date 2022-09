Denuncia contra un servidor público en Teya

TEYA.— Perfecto Tuyub Dzib, juez de Paz, enfrenta una denuncia por negación de justicia legal como servidor público contra Alejandro Chi Cocom, quien es una persona de la tercera edad.

El afectado explicó que acudió al Registro Civil de Teya para llevar un expediente de sucesión a su favor como heredero universal y albacea, pero Tuyub Dzib le dijo que no tenía tiempo de atenderlo.

“Le expuse la necesidad para que me apoye, al revisar la escritura del finado de mi papá, José Isabel Chi Uicab, del año de 1987, otorgada por la abogada Carelia Loría Cortés, pero Tuyub Dzib dijo que no sirve el documento de mi padre, me enseñó una escritura falsificada y se limitó a decir que no era mía la propiedad.