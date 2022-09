Enfrentamiento ejidal infructuoso en Valladolid

VALLADOLID.— Vecinos del centro, sobre todo los que pasaban sobre la calle 38 se sorprendieron al ver el domingo la fuerza policiaca que se desplegó frente a la casa ejidal, pues acudieron en auxilio porque un grupo de ejidatarios, encabezados por Antonio Abán Cocom, Aurelio Xiu, entre otros, habían tomado el inmueble desde una noche antes, incluso soldaron los accesos para impedir que se lleve al cabo una asamblea convocada por el comisario ejidal Maximiliano Kumul Can, para aprobar o no la aceptación de 19 posesionarios y avecindados.

El mes pasado se intentó llevar al cabo la asamblea por el mismo motivo, pero el grupo inconforme lo impidió y se desató una serie de enfrentamientos verbales en donde ambos grupos se dijeron de todo, se acusaron de ladrones, corruptos, de apropiarse de tierras ejidales indebidamente, entre otras cosas.

En ese entonces el comisario y su directiva acudieron a la oficina de la Procuraduría Agraria para que los asesoren al respecto, y allí les recomendaron que la primera convocatoria quede sin efecto e inicie de nuevo el proceso por lo que decidieron convocar para el domingo en su primera reunión.

El grupo inconforme de ejidatarios contra la directiva, desde el sábado por la noche tomaron las instalaciones de la casa ejidal, incluso soldaron las rejas y puertas del edificio, ubicado sobre la calle 38 entre 37 y 39 en el centro de la ciudad, con el objeto de impedir que se lleve al cabo la asamblea.

Sin embargo el domingo por la mañana arribaron alrededor de 100 policías estatales y se les sumaron varios municipales que armados un equipo antimotín y comenzaron desalojar a los que tenían ocupado el local ejidal en medio de gritos y empujones lograron hacerlos a un lado y permitir que la asamblea se lleve al cabo, de acuerdo a la convocatoria emitida.

Los ejidatarios, se apostaron en la banqueta de enfrente de la casa ejidal, desde donde continuaron gritando consignas contra el comisario ejidal y sus colaboradores cuando entraba alguien al recinto y no lo conocían gritaban que no era ejidatario y que estaba violando la ley.

Sin embargo, Ricardo May May, secretario de la comisaría ejidal aclaró que si no lo conocen es porque es sucesor de algún ejidatario que ya falleció y que solo está haciendo uso de sus derechos ejidales.

Mientras en la calle los gritos de protesta y de reclamaciones no cesaban, en el interior del recinto se pasaba lista a los presentes para saber si había el 50% más uno del padrón, pero solo llegaron 165 de 692, por lo que la asamblea no se llevó al cabo.

La segunda convocatoria ya fue fijada para el próximo domingo, la cual se hará con el número de ejidatarios que lleguen, por lo que se espera otra protesta similar a la del domingo, sin embargo se ha solicitado la presencia de la Policía estatal para garantizar que se lleve al cabo la asamblea, a pesar de las inconformidades.

May May explicó sobre el asunto, que la directiva solo está cumpliendo con la ley convocando a los ejidatarios, pues al final serán ellos los que aprueben o no el ingreso de los 19 posesionarios, de modo que si lo rechazan no habría problemas.

En la misma asamblea, el comisario ejidal rendiría un informe por su segundo año de estar al frente de la directiva, por lo que se está invitando a todos, incluyendo a los inconformes para que escuchen lo que se ha hecho en los dos años de trabajo.— Juan Antonio Osorio Osorno DiariodeYucatan