Feria de la Carne supera expectativas

TIZIMÍN.— El primer Festival de la Carne rebasó las expectativas tanto de las autoridades municipales como de los expositores quienes incluso no se dieron abasto ante la llegada de unas 20 mil personas.

Fue un evento que reunió durante los tres días de fiesta a un mar de gente tanto local como foránea, sobre todo el sábado, que según el balance de las autoridades estuvo “a reventar”.

De los 35 expositores que ofrecieron desde res, borrego, cerdo, pollos rostizados, micheladas, dulces entre otros, hubo quienes no se dieron abasto pues nunca pensaron que superaría sus expectativas.

Tal es el caso de José Cruz Mena, quien ofreció cerdo pelón cocinado en una caja china, quien indicó que el evento cumplió ampliamente con lo esperado de principio a fin.

“Mis ventas estuvieron muy bien, tanto sábado como domingo. Sin pensar, en un solo fin de semana vendí 6 cerditos. ¡Es un venta récord para mí!”, expresa.

“Fue un festival que valió la pena, muy bien organizado, en mi local hacían largas filas, hasta me hicieron falta animales, no me daba abasto. No pensé que sea de esa magnitud”, expresó.

Incluso dijo que ojalá se repitiera y no solo una vez, sino incluso dos veces al año.

Por su parte Antonio Sánchez Cárdenas quien para aprovechar el festival inició un nuevo emprendimiento con la venta de micheladas, dice que fue una derrama económica para su negocio que dejó buenos resultados.

En los tres días tuvo una venta de aproximadamente 300 micheladas, superando sus expectativas y de su equipo de trabajo.

“Es primera vez que se da algo así en Tizimín y qué bueno por que nos dan la oportunidad de mostrar la calidad gastronómica con la que se cuenta”.

“Se debería repetir, nos deja picados y con ganas de más festivales como éste”, expresó.

Gustavo Quintal Tapia, líder de ovinocultores y expositor de guisos a base de borrego, dijo que el festival fue mucho más de lo que se imaginaron.

“En el stand tuvimos gente que Quintana Roo que nos visitó y le gusto (tanto) que al dia siguiente regresó”.

“Creo que todos los que estuvimos ahí nos quedamos con un buen sabor de boca, lo que da pie para que el otro año lo hagamos mucho mejor, e incluso nos motiva a innovar y mostrar productos nuevos porque los que vinieron y vivieron el festival van a difundir lo bien que la pasaron y el otro año vendrá mucho más gente”, expresa.

Al hacer un balance, el alcalde Pedro Couoh Suaste señaló que se calcula que llegaron alrededor de 20 mil personas, pues de acuerdo con os registros el primer día se tuvo la captación de 5 mil personas, el segundo día de 10 mil y el domingo bajó a 6 mil.

En cuanto a la ocupación hotelera, dijo que estuvo a un 90% mientras que los hoteles principales estuvieron al 100%.

“Hubo una derrama económica muy importante, las ventas de los expositores fueron muy buenas, el sábado hicimos un recorrido con el secretario (Jorge Díaz) y con Salvador Pérez (líder de la asociación de criadores de ganado de registro) y todos manifestaron estar felices por el volumen de sus ven tas”

“Con seguridad puedo decir que cumplieron las expectativas, hubo eventos artísticos de muy buen nivel, al grado que ya estamos pensando en una nueva distribución de cómo presentaremos la próxima Feria de Reyes porque este nuevo formato gustó mucho a la gente”.

“Me están pidiendo que durante la feria tengamos un área igual para expositores tizimileños, por que esta modalidad de estar más libres le gusta a la gente”.

“La cuestión de la basura se sacó adelante, con la electricidad nos movió a hacer adecuaciones y del agua potable solo nos quedamos media hora sin ella, pero se resolvió rápido”.

Incluso dice que también los expositores vendieron bien al poner como ejemplo que como expositor de ganado le tocó un comprador que solo por el festival llegó y al final terminó llevándose un toro que adquirió de su ganadería.

“No he escuchado experiencia negativa de nadie, tuvimos presencia incluso de personalidades políticas de diferentes partidos y qué bueno que sea punto de encuentro y que podamos hacer a un lado las normales diferencias y coincidir en la promoción de nuestro municipio”, expresó.— WENDY UCÁN CHAN