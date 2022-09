Mauricio Can

DZILAM GONZALEZ.- Con 20 años de experiencia, el restaurador de imágenes sagradas y de arte sacro Pastor Uicab afirma que la Santísima Virgen, en su advocación del Dulce Corazón de María, lloró mientras él trabajaba en la imagen.

A través de sus redes sociales, Pastor Uicab exhibió unas fotografías donde asegura haber captado el momento en que cae una lágrima en el ojo izquierdo de la imagen.

Mientras restauraba la sagrada imagen, dice; ésta comenzó a lagrimar, cosa que grabó a través de un vídeo y fotografías, donde se observa como del párpado de la Virgen sale una lágrima.

En su publicación en redes sociales, Pastor Uicab indica: "En el momento de aplicar pigmento me doy cuenta que volvió a salir una lágrima de la imagen, y es cuando decido ir por mi celular y tomar fotos y vídeos, aunque mientras grababa la imagen se pauso, por lo que no pude grabar en su totalidad el hecho, quise volver a grabar pero ya no estaba la lagrima”.

Captura de la publicación del restaurador sacro en redes sociales

"En mis 20 años de restaurador jamás había ocurrido algo similar, juzguen ustedes mismos".

El hecho ha causado división de comentarios, hay quienes señalan que se trata de un acto divino y otros que se trata de un montaje o una casualidad.

Imagen de la presunta lágrima que cae por la imagen de la Santísima Virgen. Foto vía Facebook

La iglesia local no se ha pronunciado al respecto.

¿Por qué lloran las estatuas o imágenes santas?

#Vídeo Imagen de Dulce Corazón de María ''llora'' al ser restaurada, afirma artesano de Dzilam González. Aquí, los detalles: https://t.co/8f5webHAIT #Yucatán pic.twitter.com/AvNLn4wYH5 — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) September 21, 2022

Cabe aclarar que la Iglesia católica es muy estricta con el protocolo que identifica cuándo ocurre o no un milagro para darlo por hecho. Del mismo modo, desde hace varios años, la Iglesia se niega a realizar exorcismos y solamente aquellos párrocos plenamente certificados pueden realizarlos.

De acuerdo con información citada por Univisión, el que una imagen -santa o no- llore se debe a la propia hidratación de la cerámica y su tratamiento. Así lo explica el profesor Luigi Garlaschelli, un experto en química.

"Se necesita una estatua de hueca de yeso o cerámica, la misma necesita estar cubierta en su exterior por una capa de impermeable. Al llenar la estatua con agua a través de un orificio imperceptible en la parte superior, el material poroso la absorberá, pero la capa exterior evitará que salga. Pero si se hace un ligero rasguño en el esmalte protector en la parte de los lagrimales, el agua absorbida saldrá por ella como si se tratase de lágrimas", explica en declaraciones citadas por el sitio.

Por lo anterior, es común que dichos eventos puedan manifestarse durante la restauración de una imagen.