Exigen entrega de locales en Valladolid

VALLADOLID.— Cuatro locatarias del mercado municipal y una del parador del cenote Zací realizaron una protesta frente al Palacio Municipal, justo durante el Martes Ciudadano, inconformes porque según ellas no les quieren entregar sus locales comerciales, a pesar que cuentan con los documentos que acreditan sus derechos.

Ayer publicamos que la artesana Francisca Moo Poot, denunció que el alcalde, Alfredo Fernández Arceo se niega a entregarle su local en el parador del cenote Zací y con documentos en mano demostró que tiene derecho, incluso cuenta con su certeza jurídica que le entregaron antes de llevarse al cabo las obras de construcción del lugar, pero el primer edil le dijo que no tiene validez.

Ayer martes por la mañana, las locatarias entre ellos Florentina Coral Pech y Francisca Moo Poot, se manifestaron sobre la calle 40 entre 39 y 41 frente al Palacio Municipal, justo cuando se llevaba al cabo el programa municipal “Martes Ciudadano”, el cual fue creado supuestamente para atender las necesidades de la sociedad.

Sin embargo, ayer martes no se presentó el alcalde Alfredo Fernández Arceo de modo que ningún funcionario atendió a las manifestantes, quienes luego de poco menos de una hora, decidieron retirarse.

No obstante durante la manifestación, los participantes llevaban pancartas en la mano, en donde señalaron al alcalde como “corrupto, mentiroso, dictador” y que “no cumple su palabra”, otra de las cartulinas decía “Exigimos el respeto a nuestra certeza jurídica”, en otra tenía fijados los documentos que les da sus derechos; otro cartel decía: “Alfredo a tus achichincles sí les estás entregando sus puestos como ellos quieren” .

Durante su manifestación, insistían en que el alcalde es un corrupto, mientras que los funcionarios que se encontraban atendiendo a la gente, parecía no importarles lo que estaba pasando, pues cada uno se centró en atender a la gente.

Pidieron que el alcalde los atienda, pero al parecer el primer edil no se encontraba en el Palacio Municipal, de modo que nadie los atendió, y luego de casi una hora de protesta los manifestantes se retiraron sin haber tenido alguna respuesta.

El tema de la entrega de los locales comerciales, tanto en el parador del cenote Zací como en el mercado municipal “Donato Bates” es motivo de polémica debido a que varios de los locatarios no fueron considerados, incluso existe una serie de quejas porque no les dan lo que les ofrecieron.

A manera de ejemplo señalan que si antes tenían una meseta de dos metros, ahora les entregaron un espacio más pequeño, incluso a cuando menos seis de ellos que antes tenían locales grandes frente al mercado, los cuales fueron demolidos, ahora les están ofreciendo espacios mucho más pequeños, en donde no pueden trabajar, como es el caso de una pescadería, una quesería, una tienda de dulces, una frutería, entre otros, así que consideran que no les están cumpliendo.

La semana pasada los funcionarios del ayuntamiento que acudieron a realizar la entrega precisaron que no existe nada de lo que la pasada administración les dijo que habría, de modo que ahora la actual administración hizo algunos ajustes para que les toque a todos los locatarios, pero al parecer a varios de ellos no les quieren entregar, incluso hasta el momento no hay fecha definida para abrir el mercado, a pesar que ya se entregaron la mayoría de los espacios comerciales.— Juan Antonio Osorio Osorno