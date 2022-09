Hay hasta patos en baches en Izamal

IZAMAL.— Día a día aumenta la ola de quejas contra el Ayuntamiento, que encabeza el alcalde reelecto Warnel May Escobar, por el grave problema de los baches en las calles de esta cabecera municipal y las comisarías.

Para algunos, la decisión del alcalde de restringir la vialidad en algunas calles de esta ciudad llegó demasiado tarde; para otros viola el derecho constitucional del libre tránsito de la gente.

“Este problema no es culpa de los volqueteros (que llevan materiales para la obra del Tren Maya), es un problema que no atendía el Ayuntamiento y con las lluvias y camiones pesados se agravó; es fácil decir que es culpa de los volquetes, pero ¿qué se ha hecho desde antes? El Ayuntamiento no hizo la prevención”, afirma el vecino Miguel González.

Uno de los encargados de los volquetes del Tren Maya, a su vez, dice: “No debe haber una restricción al libre tránsito; en Izamal se viola los derechos de todo mexicano, pero aquí hay que estar respetando las disposiciones del municipio o nos darán unas buenas multas. No nos parece la disposición, pero hay que acatarla”.

Juanita Chablé indica: “Ya los baches se volvieron lagunas; no envidiamos nada a las lagunas de Cancún. Hasta los patos ya se adueñaron de las lagunas, digo de los baches, pero ojalá este grave problema se resuelva.

“Fuimos a la fiesta de Sitilpech y sus calles con baches, fuimos a Citilcum al torneo de lazo y lo mismo, muchos baches. Ya me imagino como están las otras comisarías”, agrega la vecina.— Megamedia