Lanzan acusaciones contra el edil de Valladolid

VALLADOLID.— El tema de las locatarias del mercado “Donato Bates” y una del cenote Zací continúa dando de qué hablar, por lo que algunos consideran una injusticia contra las comerciantes, ante la presunta negativa del alcalde Alfredo Fernández Arceo a entregarle sus antiguos locales.

Por lo pronto, ayer se supo que el secretario de la Comuna, Manuel Loría Santoyo, ya las contactó para ofrecerles analizar el caso de cada una, aunque no hubo ningún ofrecimiento en concreto.

El alcalde continúa sin emitir ningún posicionamiento al respecto pese a la protesta que las inconformes realizaron anteayer en la que portaron carteles en los que lanzaban distintos calificativos contra él.

Sobre el asunto, Miguel Pat Xuluc, líder de Despertar Ciudadano, quien advirtió que presentará las denuncias en todas las instancias defensoras de los derechos de la mujer, dijo que el alcalde “se cree un AMLO en pequeño, le gusta mentir, decir una cosa y hacer otra”.

“Las acciones del edil, como lucirse en redes sociales, diciendo muchas cosas, solo es para promocionarse políticamente, y sus acciones dicen otra cosa, similar a lo que hace el presidente de la República”.

Señalamientos al alcalde de Valladolid

Ayer publicamos que cuatro locatarios del mercado y una artesana del cenote Zací acusaron al alcalde Alfredo Fernández Arceo, a través de las pancartas que llevaban de ser un “corrupto”, un “mentiroso”, “dictador” y que no “cumple su palabra”, cuando realizaron una protesta, durante el “Martes Ciudadano”, pero el primer edil no se encontraba en el lugar, incluso ningún funcionario atendió a las manifestantes, de modo que luego de casi una hora de estar en el lugar, se retiraron.

De acuerdo con la información obtenida una de ellas comentó que el secretario de la Comuna, Manuel Loría Santoyo, las contactó y les ofreció que se analizaría cada uno de los casos, sin embargo no les prometió nada.

Explicaron que es lamentable que el funcionario no haya hecho un ofrecimiento claro, de modo que seguramente en unos días los llamarán y les dirán que siempre no les van a entregar nada, pues es claro que no se puede anteponer a las decisiones de su jefe, el alcalde, Alfredo Fernández Arceo.

Comentaron que hasta el momento el alcalde, no les ha dado la cara, mucho menos alguna explicación de sus actos, simplemente argumenta que no tienen derechos. En el caso de la artesana del cenote Zací le dijo que no es artesana, cuando ya demostró lo contrario.

Agotarán todas las instancias

Sobre el asunto, Miguel Pat Xuluc, líder de Despertar Ciudadano, quien advirtió que presentará las denuncias en todas las instancias defensoras de los derechos de la mujer, dijo que el alcalde “se cree un AMLO en pequeño, le gusta mentir, decir una cosa y hacer otra”.

Dijo que el alcalde ha argumentado en varias ocasiones defender los derechos de la mujer y apoyarlas en todo lo que requieran, pero en sus acciones hace otra cosa al afectar su economía, sin tomar en cuenta el daño económico que les ocasiona.

Pat Xuluc dijo que las acciones del alcalde, como lucirse en las redes sociales, diciendo muchas cosas, solo es una manera de promocionarse políticamente, pero sus acciones dicen otra cosa, similar al comportamiento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de modo que está copiando una forma de hacer política

Mientras tanto, el mercado municipal permanece cerrado, a pesar que se les ofreció que el martes se abriría al público, incluso no les han dado fecha de apertura, lo cual los preocupa mucho más, debido a las amenazas de la llegada de algún fenómeno natural, que pondrá en riesgo los reducidos puestos de madera, donde aún permanecen.