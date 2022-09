Pocos camiones en Progreso; aumentan quejas por falta de transporte

PROGRESO.— Los días de crucero son un dolor de cabeza, preocupación y desesperación para trabajadores y estudiantes que viajan a Mérida y este puerto, porque, según dicen, los autobuses y taxis colectivos de la ruta Mérida-Progreso se destinan al traslado de los turistas extranjeros y los afectados son los pasajeros locales.

Los informantes indican que cada vez que hay crucero se nota porque AutoProgreso pone a cubrir la ruta Mérida-Progreso a los peores camiones que tiene de reserva, pues el clima no funciona bien y se echan a perder, y la cantidad es insuficiente para la demanda de gente que va a Mérida o a este puerto.

La misma situación ocurre con los taxis colectivos, dicen los estudiantes Josué Carvajal Paredes y Ricardo Alonzo López, quienes viajan de lunes a sábado a Mérida para estudiar en facultades que se ubican por el Periférico meridano y pasan apuros para viajar porque no hay suficientes vehículos de transporte de pasajeros.

Cruceros ponen en jaque a locales de Progreso

Antonio, un trabajador de una empresa portuaria, a su vez dice que vive en Mérida y los días de crucero es una preocupación para llegar a tiempo a su trabajo, porque no hay autobuses ni taxis colectivos suficientes para el traslado de los pasajeros.

Los informantes indican que la situación se complica para los pasajeros locales cuando llegan dos cruceros , porque AutoProgreso envía más autobuses a los extranjeros y se olvida de sus usuarios que viajan todo el año.

Destacan que todo parece indicar que el servicio de transporte de pasajeros en la ruta Mérida-Progreso no está supervisado por la Dirección de Transporte, no hay supervisión o están enterados de cómo operan y no intervienen para que la ruta no la descuiden en los días de crucero.— Gabino Tzec Valle