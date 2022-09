Desacato a un juez federal en Valladolid; edil prefiere multas a autorizar gaseras

VALLADOLID.— El alcalde Alfredo Fernández Arceo incurre en desacato al dictamen de un juez al anunciar en su conferencia mañanera que prefiere pagar multas antes de otorgar los permisos de construcción de una gasolinera y permitir la apertura de otra ya construida, luego de recibir la orden de un juez federal que les otorgue las anuencias correspondientes a las empresas.

De acuerdo con los antecedentes de los proyectos, poco antes de concluir la administración 2012-2015 que encabezó el ex alcalde Roger Alcocer García se otorgaron los permisos de construcción de varias gasolineras, sobre lo que hay sospechas que en ese entonces las empresas habrían pagado diversas cantidades a las autoridades en turno para que les otorgasen los permisos de uso del suelo.

Sin embargo, en la administración que continuó encabezada por Alpha Tavera Escalante, se modificó la ley de construcción y se les negó de nuevo la construcción de las mismas, debido a que los terrenos se ubican en el áreas urbana, justamente en el perímetro del centro histórico, además que consideró que los permisos otorgados eran ilegales, porque no se contó con la anuencia de todo el Cabildo.

Los propietarios de las empresas de las gasolineras iniciaron procesos jurídicos para que les otorguen los permisos correspondientes en las administraciones que continuaron, incluso ganaron varios amparos que interpusieron, y en el caso de la empresa Full Gas, uno de los inversionista en su momento comentó que ya habían iniciado procesos penales en contra de las autoridades.

En la administración de Enrique Ayora Sosa se le permitió construir a una empresa una gasolinera ubicada en la calle 39 con 52 en el barrio de Bacalar, el cual concluyó en su momento, pero luego ya no le dieron su licencia comercial para empezar a funcionar, al parecer porque debería tener instalaciones eléctricas trifásica y se tenía que hacer una excavación en una de las calles para ocultar los cables, pero no se dio el permiso, de modo que luego de tres años de estar lista la estación de gasolina no funciona y actualmente se deterioran sus instalaciones.

En el caso de la empresa Full Gas, tenía el proyecto para construir cuando menos tres gasolineras, una en la calle 39 de la colonia Militar, otra en la 37 con 30 frente al mercado municipal, y la tercera en la calle 42 con 47 en el barrio de San Juan.

En el caso del barrio de San Juan, los vecinos se opusieron al proyecto en su momento y realizaron diversas manifestaciones durante el periodo del morenista Enrique Ayora Sosa, pues se negaron a aceptar que en esa zona se construya una gasolinera por considerar que representa un serio peligro para su salud y su seguridad. Y así ha continuado en los últimos cuatro años.

La empresa Full Gas ha procedido de manera legal, de tal modo que ya obtuvo diversos amparos, para que les permitan construir en el terreno del barrio de San Juan, pero nadie se los ha permitido, cayendo en un desacato ante un juez federal.

Ayer viernes el alcalde en su mañanera informó que recibió de nuevo la notificación de un Juez federal, en donde le ordenan otorgar la licencia comercial a la gasolinera que ya está terminada y retirarle los sellos de clausura al terreno ubicado en la calle 42 con 47 en el barrio de San Juan y otorgar los permisos correspondientes para que la empresa construya la gasolinera.

Sin embargo el primer edil reiteró su posición de no otorgar los permisos y dijo que pedirá a los vecinos estar unidos para enfrentar la sentencia de un juez, ya que no está dispuesto a otorgar los permisos, de modo que si tiene que pagar multas lo hará, pero no puede poner en riesgo la salud y la seguridad de los vecinos donde están esos negocios.

Dijo que no permitirá la construcción de gasolineras en la ciudad, porque “ya no es necesario” que haya más estaciones, “con las que hay son suficientes”, de modo que las inversiones son bien recibidas pero fuera de la ciudad.— Juan Antonio Osorio Osorno