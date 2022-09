Confirman aumento de casos de dengue en Valladolid

VALLADOLID.— Aunque las autoridades de salud no informan de manera oficial el número de casos de dengue registrados en esta zona, fuentes de la Jurisdicción Sanitaria 2, comentaron que se ha disparado en los últimos días los casos de esa enfermedad, incluso comentaron que hay reportes que indican que en el Hospital General han ingresado poco más de 20 pacientes con síntomas, pero ninguno de ellos se encuentra delicado de salud.

Como se sabe en temporada de lluvias se dispara el número de casos de personas que tienen síntomas de dengue, que incluso se puede confundir con chikungunya y zika, debido a que todos presentan similares cuadros, como son dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo y articulaciones, entre otros.

El viernes publicamos que de acuerdo con informes de la Secretaría de Salud, en el caso de este municipio se considera que 15 o 20 de cada 100,000 habitantes se ha reportado con dengue, pero no dan un informe real de la situación.

De acuerdo con nuestros informantes sí se ha disparado el número de personas que tienen dengue, pero todos ellos según se dijo son casos clásicos.

No reportan casos de dengue hemorrágico

Hasta el momento no se sabe de algún caso hemorrágico, pero los que han sido detectados han acudido al Hospital General para recibir atención.

Sin embargo se cree que el número de pacientes puede ser mucho más tomando en consideración que son atendidos en clínicas privadas y los médicos no reportan los casos, a pesar que saben que los protocolos a seguir es justamente que avisen para que se tomen las medidas debidas en torno a la casa donde vive el paciente que implica hacer un barrido, con el objeto de exterminar al mosco adulto que está en la zona y no se registren otros casos.

En esta ciudad se ha detectado la existencia de muchos terrenos baldíos, mismos que son criaderos de los moscos transmisores del dengue, por lo que se ha pedido a los dueños mandar limpiarlos.

También está programado llevar al cabo una campaña de descacharrización los primeros días del mes próximo, con el objeto de recoger todos los objetos que puedan ser criaderos de los moscos, mientras tanto se averiguó que una brigada de trabajadores municipales y de salud está aplicando abate en los depósitos donde se acumula agua en el patio de las casas, luego de llegar la recoja de cacharros seguido de un plan de fumigación, aunque esta acción se ha realizado de manera periódica en colonias y fraccionamientos de la ciudad.