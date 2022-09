Yucatán. En Telchac Puerto celebran la fiesta de San Francisco de Asís

Mauricio Can

TELCHAC PUEBLO. - Con una misa se realizó la bajada de la imagen de San Francisco de Asís en Telchac Pueblo como parte de su fiesta religiosa anual.

Al finalizar la misa, la imagen fue sacada en hombros para la procesión por las principales calles de la comunidad y concluyó al retornar de nuevo a la parroquia para presidir los festejos en su honor.

En la procesión numerosas personas cargaron la imagen que fue acompañado por música de mariachi y charanga.

En la misa, ante una iglesia llena, el párroco, Pbro. Jorge Carlos Villegas Blanco dijo que hace tres años que no se celebra las fiestas de San Francisco de Asís en el municipio, pidiendo a los fieles a que no olviden que las celebraciones son de él y no del pueblo.

En esta fecha se celebra el paso de San Francisco de Asís a la vida eterna.

"Hoy la palabra de Dios nos trae la misericordia y misericordia de Dios, que es el amor tan grande que nos tiene, es tanto que nos ama que esta pendiente de cada uno de nosotros. Hoy nos muestra la otra misericordia a nosotros, perdona nuestras ofensas en verdad, no es aquel que dice que perdona pero no olvida", expresó el religioso.

"Dios nos comprende para reacciónar a su misericordia, como dice el verso de Santa Teresa, Señor que no me mueva nada, más que tú palabra".

Aseveró que San Francisco de Asís fue rico y poderoso, y con el llamado de Dios se dedicó al servicio de los demás.

"Su anhelo era asemejarse a Jesucristo que lo marcó con sus llagas, aunque ahora muchas cosas que nos separa de él, en estos días de fiesta debemos asemejarnos a él".

