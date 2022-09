El mercado Donato Bates de Valladolid, con fecha de apertura

VALLADOLID.— Aún sin los servicios de agua potable y energía eléctrica, hoy martes se tiene programado abrir el nuevo edificio del mercado municipal “Donato Bates”, por lo que ayer lunes los locatarios comenzaron a ocupar sus espacios comerciales, en un proceso que duró casi todo el día, debido a que solo los dejaban entrar en grupos de cuatro personas.

Como ya publicamos, desde hace 10 días que se entregaron los locales comerciales a los locatarios del mercado, tanto las mesetas como los espacios cerrados, sin embargo el edificio ha permanecido cerrado, al parecer no lo querían abrir justamente porque se carece de los principales servicios.

Del mismo modo publicamos de una manifestación que se llevó al cabo la semana pasada de cuando menos cuatro locatarias del mercado, y una artesana del parador del cenote Zací, pero al parecer en el caso de las primeras ya llegaron a un acuerdo, pero en el caso de la segunda, aún no le solucionan nada y continúa sin local comercial.

Ayer por la mañana personal de la Comuna pasó en cada uno de los puestos comerciales fabricados con maderas y techo de láminas donde las y los locatarios han permanecido por casi año y medio para notificarles que ya pueden empezar a pasarse a su nuevo local del edificio recién construido, los accesos serían a partir de las doce del día.

Los locatarios comenzaron a llegar cargando sus cajas con sus productos como pudieron, otros utilizaron triciclos y se pararon en las entradas en espera que sean llamados para ingresar e instalarse.

Funcionarias del ayuntamiento los fueron llamando primero de dos en dos, luego en grupos de cuatro, entraban y rápidamente cerraban la puerta, de tal modo que los que quedaban fuera no entendían el motivo de ese proceso que en realidad solo estaba atrasando el proceso, pero se le dijo que tienen hasta la noche para ocupar su nuevo espacio.

Sin embargo varias locatarias lamentaron que los locales comerciales cerrados no cuenten con energía eléctrica y agua potable, incluso las vendedoras de frutas y verduras no podrán lavar sus productos.

Comentaron que las oficina del Agua Potable y de la CFE se encuentra a unos metros del mercado municipal, de modo que es falta de voluntad al no querer hacerlo. Se sabe que el edificio en general sí cuenta con corriente, pero los locales comerciales no.

Dijeron que en cuanto al agua, hay una toma en los alrededores del mercado, de modo que solo es cuestión de hacer las conexiones correspondientes, pero no hay voluntad para hacerlo.

La propietaria de una lonchería comentó que está preocupada porque su local no tiene agua y son alimentos lo que vende, de modo que aun no encuentra la solución al problema, pues tampoco tiene lavabo su local, y no puede hacer nada porque le tienen prohíbido mover algo por la garantía de la obra.

Hoy martes las nuevas instalaciones del mercado según se averiguó ya estarán abiertas al público, de modo que en el transcurso de la semana se abrirá al tráfico vehicular la calle 32-A que desde hace casi año y medio está ocupada con los puestos de madera.— Juan Antonio Osorio Osorno