Incumple otra vez la 4T a ejidatarios de Chemax

SISBICCHÉN, Chemax.— Campesinos y ejidatarios de esta comunidad, encabezados por los comisarios municipal Eraclio Rodríguez Arceo, y el ejidal José Dolores Canché Rodríguez, bloquearon por segunda ocasión el acceso a esa comunidad a todos los volquetes que entran y salen de la comunidad llevando material para el proyecto del tren maya, molestos porque el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), no es cumplió con la construcción de una ciclovía que los llevaría a sus parcelas.

Hace unos tres meses publicamos que decenas de ejidatarios de esta comunidad bloquearon el acceso a su comunidad, justamente debajo del puente que cruza sobre la vía de cuota, donde se realiza el proyecto del Tren Maya, enojados porque no les cumplieron con la construcción de la ciclovía que los conduciría a su ejido.

Sin embargo, ese mismo día, pero por la tarde arribó a la comunidad personal de Fonatur y firmaron un acuerdo para llevar al cabo la obra, y en el mismo documentos se comprometieron a entregar la obra entre el 1 yl 10 de septiembre.

Los campesinos se dieron cuenta que al cumplirse las fechas comprometidas y no ver indicios de la obra, la semana pasada fueron convocados a una reunión por los comisarios municipal y ejidal para decidir lo que harían.

Cierran acceso de camiones del Tren Maya

Los campesinos decidieron cerrar el acceso a los camiones de volteo a la comunidad, donde se encuentran los bancos de material que se utilizan para el proyecto del Tren Maya, incluso le pusieron líneas de alambre de púas de lado a lado de la carretera de acceso, lo que originó que todos los volquetes no puedan entrar y se quedaron varados en los costados de la vía en construcción.

El comisario ejidal, José Dolores Canché Rodríguez, recordó que se firmó el compromiso en su momento con personal de Fonatur, pero ahora resulta que les dicen que quienes se comprometieron con ellos ya no están trabajando en el tramo, lo cual motivó que se tomaran las medidas correspondientes.

Comentó que no ven voluntad de que se pretenda hacer la obra que reclaman, lo cual les causa muchos problemas, debido a que su ejido fue divido en dos partes, y ambos lados está cerrado con el proyecto del Tren Maya, por lo tanto no pueden cumplir con el programa “Sembrando Vidas”, que les exige que tienen que trabajar la tierra sembrando árboles maderables, pero no pueden llegar a sus parcelas.

Se suman otros ejidatarios

Advirtió que no permitirán que les quieran ver la cara de tontos, pues ellos no están jugando, o quizá los de Fonatur quieran jugar con ellos, pero con el cierre del camino de acceso el proyecto no podrá avanzar ante la falta de materiales.

Agregaron que en esta ocasión no permitirán que les tomen el pelo o los quieran engañar de nuevo, pues hasta que no vean que se construya su ciclovía no levantarán el bloqueo, de modo que la obra estará detenida, al menos en ese tramo.

Hay que recordar que el mismo problema enfrentan los ejidatarios de X-Can, en el mismo municipio de Chemax, en donde los campesinos realizaron el bloquea de la vía hace unos 15 días, cuando les hicieron ofrecimientos similares y desbloquearon la vía, pero hasta donde se sabe hasta ahora tampoco se ven indicios de la construcción de la ciclovía.