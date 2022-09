Estreno con carencias en Valladolid

VALLADOLID.— Luego de casi año y medio y con la falta de agua y energía eléctrica en los locales comerciales, finalmente el mercado municipal recién remozado abrió sus puertas, lo que motivo que varias personas acudan solo a mirar las instalaciones, en tanto otros usaron las redes sociales para aplaudir la apertura del centro de abasto.

Ayer publicamos que los locatarios ya habían empezado el proceso de traslado a sus nuevos locales, lo cual hicieron en grupos, de acuerdo a la organización que determinaron las autoridades municipales, aunque algunos señalaron su descontento en el momento.

Sin embargo ayer martes, como estaba previsto, el centro de abasto abrió sus puertas al público, de tal modo que todos los locatarios ya estaban instalados en sus mesetas, pero la mayoría de los locales comerciales que tienen puertas de cortina metálica no han abierto, justamente porque carecen de agua y energía eléctrica.

Varios locatarios pasaron una serie de necesidades, sobro todo los que acudieron a los baños, donde no hay servicio de agua, de modo que cada quien tuvo que encontrar la manera de solucionar su problema.

Varios de los que venden frutas y verduras tuvieron que ir en busca de agua en recipientes en la nave principal, donde están los abastecedores, para poder lavar sus productos, incluso en su mayoría hicieron varios viajes cargando el agua.

Se les advirtió a los locatarios que no deben llevar cajas de madera o cualquier otro recipiente que genere la presencia de cucarachas y ratones, por lo que varios de ellos comentaron que no sabe cómo se lelvarán de nuevo los productos que no vendan, debido a que no lo pueden dejar, ya que corren el riesgo que se los roben.

A una locataria que vende ropa, le otorgaron una meseta, de tal modo que no puede extender las prenda para que lo promocione, pero le prohibieron instalar alguna estructura dentro, de modo que busca la manera de cómo mostrar lo que vende.

Otros comentaron que a pesar de no contar con los servicios se sienten más tranquilos porque ya están en un lugar seguro y protegidos de las inclemencias del tiempo, ahora toca esperar hasta que les pongan la corriente y el agua potable que podría ser pronto— Juan Antonio Osorio Osorno