Devuelven 1,960 dosis antiCovid-19 en Progreso; no acuden a la vacunación de los niños

PROGRESO.— Aunque a este municipio llegaron 5,300 dosis de la vacuna contra el Covid-19 para aplicar del lunes 26 a ayer miércoles a los niños de 5 a 11 años de edad, al final quedaron 1,960 sin usar, así que se inmunizó solo a 3,340 menores.

El lunes se aplicaron 840 inyecciones; el martes aumentó la demanda, se inyectó a 1,240 niños, y ayer también subió la afluencia de niños, pues se vacunó a 1,260, pero a la Secretaría de Salud de Yucatán se le devolvió 1,960 dosis para su resguardo.

Al concluir la vacunación, Eladio Casanova Martínez, coordinador municipal de la Secretaría de Bienestar, informó ayer que solamente se aplicaron 3,340 inyecciones, de las 5,300 que se enviaron porque esa fue la cifra de niños de 5 a 11 años que recibieron la primera dosis en este municipio.

Pero por algún motivo bajó la vacunación infantil (contra el Covid-19), expresó.

Opinó que es probable que a muchos niños los hayan llevado a otros centros de vacunación para que reciban el refuerzo, pero también cabe la posibilidad que los padres de familia hayan decidido no llevar a sus hijos a que los vacunen.

Esa es responsabilidad de los papás y mamás, porque las inyecciones están a disposición y los niños no pueden acudir solos, indicó.

“Hay padres de familia que piensan que les va a pasar algo malo a sus hijos y no los llevan a vacunar, adoptan una actitud negativa y no se dan cuenta que de esa manera sus hijos no quedan protegidos contra el Covid”, añadió.