Yucatán. Dictan prisión oficiosa a sujetos que abusaron de menor que los consideraba familia

MÉRIDA.- Tres hombres de Yucatán identificados como Reynaldo Baltazar C. P., Israel Baltazar C. D. y Héctor Moisés C. D. fueron imputados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de violación equiparada agravada (2) y abuso sexual equiparado agravado (2) por abusar sexualmente de una menor.

La víctima fue la hija de la pareja sentimental de Héctor C.D. desde que la menor tenía seis años de edad, y que continúo hasta que cumplió los nueve años. El detenido es hijo de Reynaldo y hermano de Israel.

Como reportó el diario anteriormente, los tres sujetos fueron detenidos el miércoles 28 de septiembre y permanecerán bajo la medida cautelar de prisión oficiosa.

Tras ejecutarse una orden de aprehensión a cargo de elementos de la FGE, en coordinación con agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los tres detenidos fueron presentados ante el Juez Primero de Control.

El juez de control formuló la imputación del delito y expuso los datos de prueba de la causa penal 311/2022 para solicitar se resolviera la situación legal de los acusados, quienes se acogieron a la ampliación del plazo para definir su condición jurídica, por lo que la autoridad judicial convocó a las partes para el próximo cinco de octubre continuar con la audiencia.

De acuerdo con los datos de los especialistas de la Fiscalía, los detenidos iniciaron el abuso cuando la menor víctima contaba con seis años de edad y se prolongaron hasta los nueve años.

Aprovechando la confianza depositada en H.M.C.D. por ser la pareja sentimental de la madre de la menor cometió el ilícito, así como los otros dos acusados quienes son el padre y hermano del señalado.

Por último, los fiscales de litigación expusieron los argumentos para solicitar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual fue concedida por la autoridad judicial por todo el tiempo que dure el proceso, por lo que los tres involucrados permanecerán privados de su libertad hasta esclarecer su participación en los hechos denunciados.

