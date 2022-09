Productores de Xocén asisten a tianguis orgánico

VALLADOLID.— En el marco del Mes del Maíz, que se conmemora el 29 del presente mes, el Banco Comunitario de Semillas de Xocén expone en el tianguis orgánico en el parque de la Candelaria alrededor de 25 variedades de maíz, con el objetivo que los productores agrícolas puedan obtenerlo y sembrarlo en sus parcelas para tener mejor producción en el campo.

La cuarta edición del tianguis orgánico se realizó en el parque de Candelaria, donde los productores tuvieron la oportunidad de vender sus productos y obtener recursos para salir adelante.

Los productores exponen miel orgánica, dulces elaborados con productos del campo, plantas de diferentes variedades, y dulces y cremitas de coco.

Crisanto May Noh, comisario municipal de Xocén, Juan Diberto May May y Tomás Canul Nahuat, quienes forman parte del Banco de Semillas de esta comunidad, expusieron que se dieron cuenta que un número de variedades de maíz está desapareciendo en la zona, debido a que los campesinos se concentran en sembrar semillas tradicionales.

Indicaron que no siembran precisamente por la falta de variedades, pero porque no se ocupan de trabajar con otros tipos de semillas y luego es difícil conseguirlos.

Por eso, hace seis meses crearon un banco de semillas y ya cuentan con más de 25 variedades, como es el rojo y morado que consiguieron en diversos estados del sureste de México.

Con las 25 variedades de maíz con las que cuentan realizaron pruebas en las tierras pedregosas de sus parcelas y se dieron cuenta que las plantas sí se desarrollan, algunas hasta en dos meses y medio y otras cuatro meses, pero la producción puede ser mucho mayor que sembrar el maíz tradicional como el Chun Yah, maíz blanco o amarillo.

Los integrantes del Banco de Semillas invitan a los campesinos a acercarse a ellos para conocer las variedades del maíz y las siembren en sus parcelas.— J.A.O.O.