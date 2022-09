Invitan a concurso de dibujo en Progreso

PROGRESO.— La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) convocó ayer martes a los alumnos de educación primaria y especial que viven en el municipio de Progreso a participar en el concurso “Dibuja tu muelle de arcos”, que es parte de los festejos del aniversario 81 de esta obra.

Según la convocatoria, hay tres categorías para participar: de primero a tercero de primaria, de cuarto a sexto de primaria (niños de hasta 12 años) y educación especial atención múltiple (de 6 a 15 años de edad).

El alumno debe dibujar el muelle de arcos en estilo libre (un dibujo por participante) en una hoja tamaño carta y escribir su nombre completo y edad en la esquina inferior derecha del dibujo.

Luego se debe escanear y enviar en formato jpg al correo auxcomercial@puertosyucatan.com , con el nombre del participante en el título de la imagen, el asunto del correo debe ser “Dibuja tu muelle de arcos” y en el cuerpo de correo escribir el grado escolar y el nombre de la escuela

El jueves 15 de septiembre es la fecha límite para enviar el dibujo; el lunes 19 en la página de Facebook Puerto Progreso se publicarán todos los dibujos que cumplan con los requisitos.

El dibujo que tenga más reacciones (me gusta, me encanta, me importa...) antes del 22 de septiembre a las 4 p.m. será el ganador del premio: un paseo en el muelle de arcos y las terminales del puerto de altura.

Habrá premios para las tres categorías. Los ganadores serán anunciados el lunes 26 y la premiación será el jueves 29 próximo.— G.T.V