Clima en Yucatán. ¿Cuál es el pronóstico de lluvias para este fin de semana?

MÉRIDA.- El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Universidad Autónoma de Yucatán registró hoy 8 de septiembre un ambiente caluroso con lluvias y tormentas eléctricas con rachas de viento de hasta 40 km/h de dirección noroeste y alturas de lámina de agua precipitada muy fuertes en diferentes zonas de Mérida e interior del Estado.

De acuerdo con el reporte de Ciafeme de la Uady respecto a las precipitaciones y temperaturas de hoy 8 de septiembre se registró:

Mérida

Fiuady norte: Temperaturas de 34,1 C y lluvias de 5,8 mm

CIAFEME Nororiente: Temperaturas de 33,3 C y lluvias 69,6 mm

Observatorio Suroeste: Temperaturas de 33,4 C y lluvias 14,9 mm

Gerpy poniente: Temperaturas de 33,5 C y lluvias 15,9 mm

Quintero oriente: Temperaturas de 33,4 C y lluvias 71,2 mm

San Camilo Kanasín: Temperaturas de 33,2 C y lluvias 69,0 mm

Oriente de Yucatán

Valladolid: 35,7 C

Costa yucateca

Progreso: 33,3 C

Celestun: 30,0 C

Isla Pérez: 29,6 C

Noreste de Yucatán

Tizimin: 35,8 C

Rio Lagartos : 35,0 C

Sur de Yucatán

Tantakin: 34,2 C

Escondido: 34,0 C

Pronóstico del clima en Yucatán para mañana viernes 9 de septiembre

Debido a los efectos de la amplia vaguada ubicada en el sur del golfo de México y península de Yucatán se espera ambiente caluroso con cielo medio nublado con potencial de ocurrencia de lluvias y tormentas eléctricas por la tarde y noche con vientos del sur y Suroeste.

Para el sábado y domingo debido a un canal de Baja presión y al calentamiento diurno se espera ambiente caluroso con cielo medio nublado con potencial de ocurrencia de lluvias y tormentas eléctricas por la tarde y noche soplarán vientos del sur y sureste el sábado y del este y sureste el domingo.

Las temperaturas mínimas esperadas para los tres días serán de entre 22 C a 24 C en el amanecer y las temperaturas altas serán de entre 28 C a 31 C el viernes y de entre 28 C a 30 C para la costa y de 31 C a 33 C para Metida y el interior del estado el sábado y domingo.

Temporada de Ciclones Tropicales 2022

En el golfo de México y mar Caribe tenemos al huracán EARL de categoría 2 en la escala Saffir Simpson en el océano Atlántico al sur y sureste de las islas de Bermuda. Por su dirección de trayectoria marcada por el modelo y su lejanía por el momento no es de peligro para Yucatán.

