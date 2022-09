Desconocen el paradero del presunto ladrón amputado en Chemax

VALLADOLID.- El sujeto a quien le cortaron la mano hace varios días en el municipio de Chemax ya fue dado de alta del Hospital General de esta ciudad, pero se ignora su paradero, debido a que ningún familiar lo reclamó por tratarse de un hombre proveniente del estado de Tabasco.

En agosto pasado trascendió el hecho de un hombre que fue encontrado en Chemax con una mano amputada; se averiguó que el sujeto fue identificado como un ladrón de la zona y se cree que algún afectado habría tomado la justicia en sus manos.

Días más tarde de su traslado al hospital, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) dio a conocer que estaba investigando los hechos, incluso se informó en su momento que Policías Municipales de esta ciudad fueron señalados de esa acción y que se había solicitado una explicación a la Dirección de Policía local.

Wiliam Armín Lara Concha, director de la Policía Municipal, hace unos días explicó que el afectado ya había tenido problemas con la ley en la ciudad e incluso estuvo varias veces en la cárcel por robo. A falta de denuncias se le dejaba en libertad.

Debido a que su rostro ya era conocido por los hurtos, decidió trasladarse a Chemax, en donde había cometido otros robos. Debido a que constantemente estaba alcoholizado se le consideró una persona indigente y quizá por eso confundió que los uniformados locales le habrían lesionado la mano y responsabilizó a los policías.

Policía de Valladolid niega que agentes sean responsables

Explicó que la Codhey les pidió una explicación de los hechos, lo cual ya respondieron por escrito, deslindando a los Policías locales de esta ciudad.

Fuentes cercanas a la investigación señalan que alguien habría cometido la acción en el municipio de Chemax, cuyas pesquisas están en manos de la Policía Estatal de Investigación, que al parecer hasta ahora no da con los o el presunto responsable.

En cuanto al sujeto se sabe que ya fue dado de alta y al parecer no le cercenaron totalmente la mano, por lo que fue atendido en su momento y dado de alta, per se ignora su paradero, ya que al parecer no cuenta con familia en esta ciudad.