Asamblea ejidal pendiente en Valladolid

VALLADOLID.— Ricardo May May, secretario de la comisaría ejidal, manifestó que la asamblea que se convocó la semana pasada y fue impedida por un grupo de ejidatarios, quedó sin efecto, según instrucciones de la Procuraduría Agraria, de modo que de nuevo convocarán por primera ocasión para el próximo 18 del presente como si fuera la primera convocatoria.

La semana pasada publicamos que la comisaría ejidal convocó a una asamblea para aprobar la aceptación de 19 posesionarios y avecindados para incluirlos en el núcleo ejidal, y al mismo tiempo el comisario Maximiliano Kumul Can rendiría un informe de actividades, pero un grupo de ejidatarios encabezados por Antonio Abán Cocom, lo impidió cerrando la casa ejidal con un nuevo candado y cadenas, lo cual provocó una discusión entre los dos grupos en donde se acusaron mutuamente de robo, corrupción y apoderarse ilegalmente de tierras, además que intercambiaron insultos y amenazas.

Para entonces el comisario ejidal Maximiliano Kumul Can y su comitiva se dirigieron a la oficina de la Procuraduría Agraria para reportar el hecho y los asesoren, por lo que según indicaron en su momento que quede sin efecto esa convocatoria e inicien el proceso.

Ante esta situación, según Ricardo May May, emitirán la primera convocatoria a la asamblea para el próximo domingo 18, cuya sede será la casa ejidal, ubicada en la calle 38 entre 37 y 39 en el centro de la ciudad.

May May explicó que debido a que sería la primera convocatoria, lo más seguro es que no se reúna el 50% más uno del total del padrón ejidal que son 704 ejidatarios, de modo que se emitirá la segunda para el próximo 25 del mismo mes, entonces se llevará al cabo con el número de campesinos que llegue.

Comentó que con tiempo de anticipación solicitaron al ayuntamiento su apoyo para prestarles el auditorio municipal, en la unidad deportiva de la colonia “Fernando Novelo”, pero hasta ahora no les han respondido, de modo que lo más seguro es que se lleve al cabo en las instalaciones de la Casa Ejidal.

Del mismo modo informó que ya se solicitó la presencia de las policías estatal y municipal para que acudan a garantizar la seguridad de los ejidatarios ante las amenazas y las acciones que realicen los ejidatarios que están en contra de que se lleve al cabo la asamblea.— Juan Antonio Osorio