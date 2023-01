Acalorado conflicto escolar en Progreso; amenazan a directora por protesta de madres

PROGRESO.— No todas las escuelas de este puerto laboraron ayer lunes al reanudarse las actividades escolares, pues al menos en el jardín de niños Feliciano Canul Reyes, los 175 alumnos no entraron a clases debido a que las madres de familia hicieron un plantón de protesta en la entrada de colegio inconformes porque la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey) cambió a la directora de ese preescolar y nombraron a otra a quien no quieren.

Inútiles fueron las intervenciones del abogado de la Segey Michel Aguilar Hernández; de la jefa de sector de preescolar, educadora Pilar Vázquez, y de la profesora Teresita Rodríguez, jefa de Servicios Educativos, pues las mamás mantuvieron su postura de no aceptar a la profesora Alma Alonzo Cauich como nueva directora.

Lo que piden las madres de familia es que la Segey deje como directora a la profesora María Catzín Flores, que termine su contrato del ciclo escolar, no a medio curso, pues, aseguran, ha hecho un buen trabajo.

La Feliciano Canul Reyes, estuvo abandonada muchos años, sucia, sin pintura, insalubre, pero la educadora logró rescatar el colegio, convocó a los padres y madres de familia de la escuela y todos trabajaron para dejarla en buenas condiciones.

Con las manos al fuego por nueva directora

Las mamás tundieron a los representantes de la Segey, todos los argumentos que esgrimieron y utilizaron para que los paterfamilias levantaran el plantón y se reanudaran las clases fueron rebatidos por las amas de casa, que decididas corearon y gritaron numerosas veces que quieren que se quede como directora la profesora María Catzín, quien está de contrato desde agosto pasado y pidieron que la dejen concluir con el curso escolar.

Enojó más a las mamás cuando la profesora Teresita Rodríguez defendió a capa y espada y metió las manos al fuego por la educadora Alma Alonzo, la describió como una persona tranquila, una excelente maestra y seria, pues los informes que tienen las madres de familia es que la sacaron del jardín de niños “Andrea Aguilar de Cuevas” de Mérida, por maltratar a los niños, en especial a los discapacitados, la tildaron de racista y de ser problemática.

“Un padre de familia movió las cosas y por eso protestaron en contra de ella, así como está pasando aquí, alguien las está moviendo”, dijo la profesora Rodríguez; en respuesta le dijeron “estamos por voluntad propia y la escuela no se abre”.

La profesora Teresita Rodríguez, quien llegó a las 90:30 horas a la escuela y se retiró 45 minutos después sin lograr solucionar el problema, se molestó cuando una madre de familia, le dijo “señora” al hacerle una pregunta y porque además llegó señalando que estaban afectando a los niños, “no soy señora, soy maestra”, la mamá, reviró y le contestó “pues yo sí soy señora y no me toque”.

La postura de los enviados de la Segey fue de no mantener en el cargo de directora a María Catzín e imponer a Alma Alonzo, pero las mamás no se dejaron intimidar, no abrieron la escuela y mantuvieron su propuesta que María Catzin, siga como directora.

A María Catzín le pidieron entregar la dirección dos días antes

La protesta comenzó a las 7:30 de la mañana de este lunes, las mamás fueron avisadas que habían nombrado a una nueva directora de la Feliciano Canul Reyes, y que a María Catzín, quien esta haciendo un buen trabajo la mandan a otra escuela. Así que con pancartas en mano las madres de familia se colocaron en la entrada de la escuela y no permitieron el acceso de la nueva directora, las maestras se mantuvieron al margen.

María Catzín, quien se presentó para entregar el colegio a la nueva directora, declaró que el sábado le avisaron de la Segey que fue relevada y la mandaban a otra escuela, así que avisó a Leticia Couoh Cárdenas, tesorera de la sociedad de padres de familia para hacer corte de caja. La tesorera avisó a la presidenta de la sociedad María Concepción Lira Duarte, y ésta a su vez se lo comunicó a las demás mamás y acordaron hacer el plantón.

Al comenzar la protesta se presentó la supervisora de la zona escolar de preescolar de este puerto, a quien identificaron como Segeidy, se negó a proporcionar su nombre y opinar sobre el caso, incluso cuando se tomaban fotos, metió la mano para tapar la cámara fotográfica y evitar ser fotografiada, lo que causó la molestia de las mamás que protestaban.

Después de dos horas de negociaciones de parte del abogado Michel Aguilar, del fracaso que tuvo la profesora Teresita Cruz, quienes pidieron abrir la escuela y entrar para dialogar, a lo que no accedieron las mamás, la comisión de autoridades educativas se retiró e indicaron que retornarán este martes para continuar con el diálogo y presentar a una nueva directora, se presentaría Patricia López, jefa de nivel.

Amenazas contra la directora

Las siete maestras que forman parte del personal docente fueron convocadas por la profesora Teresita Cruz para que acudan al jardín de niños Juan Miguel Castro, donde sostendrían una reunión para solucionar el problema, se comentó que una de las educadoras podría ser propuesta para que acepte hacerse cargo de la dirección de la Feliciano Canul Reyes.

Un caso que molestó a las mamás, fue que la profesora María Catzín recibió una llamada en la que le decían que calmara a las madres de familia o quedaría sin trabajo.