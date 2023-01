Arrancan las obras del nuevo mercado municipal de Kanasín

KANASÍN, Yucatán.— Entre charanga y voladores como se hacen las fiestas de los pueblos, Mauricio Vila Dosal y Edwin Bojórquez Ramírez gobernador y alcalde de Kanasín, respectivamente, iniciaron hoy la construcción del nuevo mercado

municipal de esa ciudad, al mismo tiempo, anunciaron la construcción de dos mini mercados, una unidad deportiva y más calles, con apoyos históricos millonarios del gobierno del Estado como nunca se habían dado a esa población.

“Ha habido muchos gobiernos que solamente ven a Kanasín como un botín político, para sacarle dinero a Kanasín y para ganar elecciones; llegan antes de la campaña, ofrecen de todo y ¿cumplieron o no cumplieron?”, “Hoy, es momento de cerrar filas y trabajar. Yo me comprometo a seguir atendiendo los temas que me plantee el alcalde de aquí, de Kanasín”, afirmó el gobernador ante numerosos vecinos y funcionarios de ese municipio.