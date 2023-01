Inicia en Kanasín la construcción del nuevo mercado

Entre charanga y voladores, como se hacen las fiestas de los pueblos, el gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde de Kanasín, Edwin Bojórquez Ramírez, encabezaron el inicio de la construcción del mercado municipal de esa ciudad.

También anunciaron la construcción de dos minimercados, una unidad deportiva y más calles, con apoyos millonarios del gobierno del Estado.

“Ha habido muchos gobiernos que solamente ven a Kanasín como un botín político, para sacarle dinero al municipio y para ganar elecciones; llegan antes de la campaña, ofrecen de todo y ¿cumplieron o no cumplieron? Hoy es momento de cerrar filas y trabajar, me comprometo a seguir atendiendo los temas que me plantee el alcalde”, afirmó Vila Dosal ante numerosos vecinos y funcionarios municipales.

“Kanasín vive hoy los mejores momentos de su historia. Antes solo lo veían sus autoridades municipales para llenarse sus bolsillos, cuando siendo esta ciudad la población más grande de Yucatán después de Mérida, necesita una visión de desarrollo”, dijo el alcalde.

Tal y como se acostumbra en los municipios del interior del Estado cuando los visita una persona importante o en sus tradicionales fiestas del pueblo, el gobernador fue recibido ayer en Kanasín por su alcalde con charanga, voladores y mestizas que bailaban jarana.

Kanasín, ciudad en crecimiento

Vila Dosal reiteró a los vecinos que Kanasín se incluirá con Mérida y Umán en el proyecto del Ie-Tram.

“En un año Kanasín ha avanzado más de lo que en los últimos 10. Tan solo en 2022 el gobierno del Estado destinó alrededor de 75 millones de pesos a este municipio en obras como la realización de 100 pozos, la construcción de calles y el nuevo mercado. Este impulso no termina porque llegarán nuevos proyectos”, afirmó el gobernador en los terrenos donde se inició la construcción del mercado.

Respecto a esa obra, Virgilio Crespo Méndez, director del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Inccopy), recordó que en diciembre pasado comenzaron las labores con la demolición del anterior centro de abasto para ayer iniciar la construcción de uno nuevo en una superficie de 1,491 metros cuadrados.

Luego añadió que el nuevo mercado contará con 104 espacios en área pública conformados por ocho pollerías, 19 carnicerías, seis locales de verduras, tres locales de jugos, 24 loncherías, cinco espacios para comensales, un molino, 34 vendedores ambulantes, un altar, tres locales variados y un área privada de administración.

También 11 zonas de servicios con un módulo de baños de hombre y otro de mujeres, cuarto frío, cuarto de máquinas, bodega, área de carga y descarga, además de basurero.

Millonaria inversión en Kanasín

Se incluyen cinco cajones de estacionamiento, un sistema de luminarias y área permeable para jardinería, que contará con plantas ornamentales de la región y gravilla.

Se concluiría en junio con una inversión cercana a 28 millones de pesos, que contribuye a la economía local con la generación de 50 empleos directos y más de 150 indirectos, y en beneficio de los 141,939 habitantes de la localidad.

El gobernador Vila hizo un llamado a los habitantes de ese municipio a que cierren filas y unan esfuerzos para crear la mejor versión del municipio.

“Kanasín avanzará si seguimos trabajando en equipo, de la mano y de forma coordinada buscando siempre que a la gente le vaya bien”, dijo.