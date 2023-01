Cosecha Julián Zacarías elogios del nuevo líder de la Canaco

PROGRESO.– En un evento que pareció más político que empresarial, ante más funcionarios municipales, regidores e invitados y pocos comerciantes, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servitur) de este puerto que desde el jueves por la noche preside Manuel Contreras Alcalá, elogió la labor que realiza el alcalde Julián Zacarías Curi al frente de la Comuna.

Por el trabajo que el alcalde ha realizado en los últimos cuatro años al frente del Ayuntamiento, Manuel Contreras, a nombre de la Canaco le entregó un reconocimiento, la agrupación empresarial lo considera el “mejor presidente municipal de la historia de Progreso”.

También Manuel Contreras le dijo al alcalde que lo respalda y respaldarán siempre, lo que fue interpretado que la Canaco de Progreso apoya a Julián Zacarías en sus aspiraciones a gobernador.

La ceremonia de toma de posesión del nuevo consejo directivo de la Canaco se realizó el jueves por la noche en su local social ubicado en la calle 37 entre 80 y 82, inició a las 8:05 de la noche y terminó 35 minutos después. Fungió como presentador Felipe Manzano Frías, empleado de la Comuna y maestro de ceremonias del Ayuntamiento.

En su discurso Contreras dijo entre otras cosas que tienen la creencia que dentro del margen de la ley todo y fuera de ella nada y por eso cada día mas empresas y comercios establecidos en Progreso están en la comunidad cumpliendo con obligaciones legales, brindando a la fuerza laboral mejores condiciones para realizar sus actividades y que no tengan que migrar a otros lugares y recorrer grandes distancias para tener mejores oportunidades de trabajo.

“Este nuevo consejo directivo está integrado por gente talentosa donde la juventud y la experiencia se fusionan para afrontar los cambios del presente y con visión a futuro. No podemos seguir retrasando el desarrollo de Progreso, Yucatán y México”.

A la vista están los grandes avances que el puerto ha tenido, continuó, no podemos tapar el sol con un dedo y negar que no ha pasado nada, las grandes inversiones que hoy llegan a Progreso no son casualidad, sino que son producto de la dedicación y esmero para hacer de nuestro puerto cada vez mejor.

“Los nuevos campos deportivos, las nuevas calles, las mejoras en los servicios públicos y las condiciones para que cada vez más empresas inviertan en Progreso, eso nos hace decir que las cosas se están haciendo bien y por amor a Progreso”.

Presidente, dijo mirando al alcalde Julián Zacarías, “Hoy tienes en tus manos la oportunidad única de pasar a la historia como el mejor presidente que ha tenido Progreso, no dejes de velar por los intereses de los progreseños y muchos menos con los que también queremos lo mejor para nuestro puerto, siéntete orgulloso por lo que haz logrado y por lo que seguirás logrando, esta Cámara te respalda y te respaldará siempre”.— GABINO TZEC VALLE