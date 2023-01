Cierre de cenote ZacÃ­ en Valladolid afecta a artesanos

VALLADOLID.— A casi cinco meses de la entrega de las obras que se hicieron en el Cenote Zací, hasta ahora no se abre el cuerpo de agua, lo que afecta a los artesanos que se encuentran en el parador turístico desde septiembre pasado porque no venden casi nada, incluso el 50% de los locales está cerrado.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) realizó en el lugar la construcción de 45 nuevos locales para artesanos, la rehabilitación del ágora y la instalación de una escalera que empieza desde el mirador del restaurante y llega al cenote.

Los artesanos ocuparon los puestos que están en el parador, justo en el área de venta de artesanías, para reanudar sus labores.

Pero el cenote no se abrió y eso complicó su situación económica.

Los artesanos manifestaron que perdieron las ventas del pasado verano y las de las recién concluidas vacaciones decembrinas, pues muchos turistas que llegan se acercan al cenote, pero luego se retiran porque ven que sigue cerrado.

Explicaron que el cuerpo de agua es el atractivo del lugar, de modo que si está cerrado ellos no venden porque el turismo no llega.

Incluso consideran que están peor que cuando estaban en el estacionamiento público céntrico.

Mariana Avilés, una visitante de Playa del Carmen, Quintana Roo, comentó que llegó de mochilera a esta ciudad, con el fin de conocer cenotes y otros atractivos del oriente del Yucatán.

Pero lamentó que el principal ícono de esta ciudad continúe cerrado.

Los afectados pensaron que en las pasadas vacaciones de diciembre el Ayuntamiento reabriría el cuerpo de agua, pero se cansaron de esperar. Incluso, muchos de ellos no acude a abrir sus espacios comerciales, ya que no tiene caso porque no venden nada, afirmaron.

Los artesanos precisaron que de los 45 locales comerciales, 39 se entregaron y seis todavía están en veremos, pues hasta ahora se desconoce si se entregaron o no.

Comentaron que ahora están llegando visitantes de Canadá y Estados Unidos, pero no se benefician en nada, coincidieron.

Esperan que el Ayuntamiento entienda la situación por la que pasan y decida abrir el acceso al cuerpo de agua, incluso, externaron, lo pueden hacer con ciertas restricciones como prohibir utilizar la escalera que está en malas condiciones.— Juan Antonio Osorio Osorno