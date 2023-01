Dice no a decisiones unipersonales

PROGRESO.— Manuel Contreras Alcalá, recién designado presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servitur) de este puerto afirmó que el juicio mercantil con una arrendadora y el embargo de su propiedad, ya está finiquitado y solucionado de manera favorable ante el juzgado correspondiente y por tratarse de un juicio oral él mismo llevó el caso y su defensa.

En el Diario Oficial del Estado con fecha del 4 de enero de 2023, se publica que en el Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en Progreso, en el que se menciona el juicio ejecutivo mercantil promovido por cinco endosatarios en contra de Manuel Contreras Alcalá, expediente 0176/2022, auto de fecha, 15 de diciembre de 2022.

En el juicio mercantil aparecen como deudores Manuel Jesús Contreras Alcalá y Ocean Green de Progreso, sociedad anónima de capital variable. El embargo fue a favor de Grupo Arrendador del Sureste sociedad anónima de capital variable.

Manuel Contreras, recién ratificado presidente de la Canaco de este puerto en llamada telefónica para precisar sobre la directiva que integran el consejo directivo, aclaró también que el caso del juicio mercantil y embargo de su propiedad ya está resuelto, no hay ningún embargo, quedó todo solucionado y de manera favorable.

El nuevo líder de los comerciantes se refirió también a la integración de la directiva de la Canaco.

Negó que sea un “club de Toby”, como antes lo era, pues las decisiones no las toma una sola persona sino el consejo, que en este caso está integrado solo por varones, por socios que están afiliados.

Señaló que la Canaco es un organismo empresarial privado, no es público, que no se rige por la ley electoral, los que forman parte del consejo directivo son socios, no se ve si son hombres, mujeres o su orientación sexual, sino que estén afiliados y cumplan como socios.

“Si en una agrupación solo hay socios hombres, agregó, pues esos formarán la directiva. En la Canaco hay mujeres como socias, pero ninguna manifestó su interés en formar parte de la directiva, pero si alguna persona que es socio y está afiliado quiere formar parte de la directiva o presidir la Canaco, que espere el próximo año y lo manifieste.

“Hay comerciantes que no están afiliados y que dicen que fueron socios de la Canaco y quieren que se les atienda. Les digo que tienen que afiliarse y también les digo que no soy empleado de los socios, sino el presidente de la Canaco que representa y defiende los intereses de todos los socios.

“Mi estrategia como presidente de la Canaco es de dialogo con la autoridad, porque solo es mediante el diálogo con que se pueden obtener beneficios y defender los intereses de los socios.

“Si la Cámara da su respaldo al alcalde es porque le pedimos que vele por los intereses de los socios y en caso que no sea así, pues mediante el diálogo lo resolveremos.

Como se publicó, en su discurso tras asumir el cargo, Contreras Alcalá elogió la labor de Julián Zacarías Curi como alcalde, a quien expresó que es “el mejor presidente municipal de la historia de Progreso”.

También le dijo que lo respalda y respaldarán siempre, lo que fue interpretado como un albazo a las aspiraciones políticas de Zacarías Curi, quien en varios eventos públicos ha sido candidateado para gobernador.

Respecto al nuevo consejo directivo, dijo que está integrado por gente talentosa donde la juventud y la experiencia se fusionan para afrontar los cambios del presente y con visión de futuro.

“No podemos seguir retrasando el desarrollo de Progreso, Yucatán y México”, dijo.— GABINO TZEC VALLE

