Sangre coreana durante el auge henequenero

CHACMAY, Dzoncauich.— A sus 85 años, quien aún luce bien física y mentalmente, recuerda muchas cosas de su infancia, juventud y su presente.

El hombre, en la plática destaca que su padre, de origen coreano, de nombre Antonio Hong Llonie, como se registró en México a su llegada para estar en la hacienda de la comunidad de Chacmay trabajando como peón en los campos henequeneros.

El octogenario indicó que desde pequeño trabajada en la ex hacienda abriendo las entradas y salidas por donde pasan el truc o plataformas que salía de los campos de henequén para llevarlos a la desfibradora de la hacienda con un sueldo de 15 pesos a la semana, abría y cerraba lo que le decían las tranqueras para que el ganado no invada los plantíos de henequén.

“Mi sueldo era de 2.50 pesos diarios, de 5 de la mañana a 5 de la tarde, había otros sueldos como el de 32 pesos y 50 pesos, según el trabajo que se realice.

“Mi papá llegó de Corea, se casó con mi madre, Marciana Cutz, tuve nueve hermanos de los que aun sobreviven Ana, de 90 años; Elvira y Adolfa de 88 y 80 años, me acuerdo que dos mis hermanos de chicos (niños) dos fallecieron de viruela y sarampión.

“En esa época solo había diligencia (medicina tradicional) no había penicilina lo que para muchos hoy son los antibióticos, no había tanto avance en la medicina.

“De chico jugaba balero, quimbomba, trompo de madera que hacían aquí en la hacienda. Solo estudié hasta tercero de primaria, que era lo más que se podía en esa época.

Mi papá era cortador de las hojas de henequén, no se salía de Chacmay si el patrón no daba la orden, si alguien se enferma y no va a trabajar mandaba al doctor de la hacienda la casa del trabajador para que le den medicinas y se justifique su falta, desde el balcón principal de la hacienda con sus binoculares vigilaba que los peones trabajaran extendiendo el sosquil en los tendederos.

“Me casé con Elsy María del Socorro Martínez Zavala, pero está delicada de salud por eso no salió, me acompaña este día mi hijo José Porfirio, tuve once.

“Puse mi molino y tienda, ahora pocos vienen a moler su nixtamal, ya prefieren la tortilla maquilada porque es más rápido, estoy contento he visto mucho, me gusta acudir a la hacienda y a veces me siento y recuerdo el pasado, son muchas cosas que se recuerdan dice don Tomás Hong Cutz en tono nostálgico.

Indico que un tiempo el cementerio se llenó de tumbas de niños por la muerte de ellos por viruela o sarampión, al igual indicó que varios de los apellidos como Kin, ya desapareció de Chacmay ya que unos emigraron a Mérida o a Quintana Roo.

Al igual indicó que de acuerdo a lo que investigaron por una de sus nietas, el nombre de su padre en coreano es Won Su Bong, igual recuerda que en la hacienda llegaba las grandes orquestas de la época, recuerda igual cuando el grupo musical “Los Auténticos” llegaron en un “super baile” que atrajo a muchos bailadores.— Megamedía