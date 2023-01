Yucatán. Choque entre ciclista y motociclista deja 3 heridos en Tizimín

TIZIMÍN.- Un ciclista fue colisionado por alcance por un motociclista la mañana de este lunes 16 de enero cuando ambos circulaban en el tramo carretero Tizimín-Kikil.

La Policía Municipal indicó que tanto el de la bicicleta como las dos personas que viajaban en la moto fueron trasladadas a dos hospitales de la ciudad.

Choque en Tizimín entre ciclista y motociclista

Gabino C. D. de 53 años iba acompañado por el señor Jairo C. C. de 23 años de edad, los que indican que transitaban de Tizimín hacia Kikil y no se percatan de una bicicleta de color negra al que impactan por alcance.

Al lugar llegaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los que valoraron a los involucrados e informaron que el señor Raúl G. M. por posible fractura de cadera y a los señores Gabino C. D. y Jairo C. C. serían trasladados al IMSS, pues se encontraban policotundidos.

Al poco rato llegaron oficiales de la Guardia Nacional para cumplir con las diligencias correspondientes para el posterior deslinde de responsabilidades, mientras que los agentes de la SSP se hicieron cargo de dirigir el tránsito vehicular en esta carretera.

