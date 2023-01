Confían en mejorar con nuevo mercado de Kanasín

Hace dos meses que se mudaron a un espacio alterno que les proporcionó el Ayuntamiento de Kanasín para que continuaran su actividad mientras se trabaja en la edificación de otro mercado municipal, y los locatarios que por años debieron conformarse con parches y remiendos al antiguo inmueble tienen ahora esperanzas en este nuevo edificio.

Proyectado para quedar terminado a mediados de este año, con una inversión de 28 millones de pesos y con el respaldo del gobierno del Estado, el nuevo mercado de Kanasín ocupará el mismo terreno que por décadas albergó al antiguo mercado municipal, del cual ya no queda piedra sobre piedra y donde las obras de construcción están a punto de ponerse en marcha.

Alrededor de 120 locatarios del antiguo mercado se reubicaron a unos cuantos metros de éste, en un espacio que por años fue una sala de fiestas e incluso una maquiladora.

Hay oferentes de productos como carnes rojas, pollo, condimentos, semillas, bisutería, bebidas refrescantes y algunas loncherías, en cuyos procesos no se utiliza gas.

Las fonditas, loncherías y negocios de fritangas que utilizan gas en la elaboración de sus productos se reubicaron en espacios abiertos a la redonda.

Los locatarios coinciden en que el proyecto que se les presentó por el Ayuntamiento no solo es atractivo en cuanto a lo que ofrece, sino que lo importante es que se trata de un mercado nuevo que viene a saldar una antigua deuda con las familias que por años han trabajado en el lugar.

El plan incluyó la habilitación de un mercado alterno en la misma zona que permite a los oferentes continuar con su labor mientras levantan el inmueble.

Carmen Ruiz Martínez, expendedora de jugos, licuados y bebidas refrescantes, en representación de los locatarios recuerda que en el mercado de Kanasín hay familias que por años han trabajado en el sitio, incluso cuando éste no ofrecía las condiciones ideales.

Remiendos

La vendedora recordó que al antiguo mercado por muchos años se le hicieron remiendos y composturas, pero eEso no evitó que poco a poco se fuera deteriorando sin que las autoridades ofrecieran una solución concreta.

El mercado era siempre promesa de campaña de los candidatos de diversos partidos, pero quienes llegaban no mejoraban las condiciones físicas del lugar en apoyo a los vendedores.

“Por muchos años se habló de arreglar el mercado, cambiar el mercado, modernizarlos y algunas veces se hicieron cosas y en otras no, pero lo cierto es que ya no ofrecía condiciones óptimas para operar, tenía muchos problemas estructurales, los baños estaban horribles, no era un lugar digno para que la gente fuera a realizar sus compras”, apuntó.

En este sentido, explicó que cuando el alcalde Edwin José Bojórquez Ramírez ofreció la construcción de un nuevo mercado en el mismo lugar, más moderno, funcional y acorde con el crecimiento que ha tenido el municipio, los oferentes vieron con buenos ojos la propuesta, toda vez que el viejo ya no era adecuado para cumplir con esa misión de ser un centro de abastos digno de los habitantes de Kanasín.

“Creo que ganamos todos con el nuevo mercado, ganamos los oferente pero también los clientes, y tanto ganamos los que trabajamos al interior como los que se instalan en la periferia del mismo, y quienes se benefician del flujo de personas al centro de abastos”, agregó.

Otros oferentes como Víctor Ek Morales, representante de descuartizadores de aves, dijo que el nuevo mercado ofrecerá ventajas a los oferentes, más comodidad y dignifica a este espacio.— Emanuel Rincón Becerra