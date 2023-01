Proponen semáforos y unos convoyes, en vez de puente en Progreso

PROGRESO.— Oídos sordos encontraron los representantes de los vecinos de las calles 82, 84 y 86 de este puerto que acudieron anteayer martes a una reunión en las oficinas del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), en Mérida, horas antes que éste informe que adjudicó a cinco empresas la concesión de 30 años para construir y operar un viaducto encima de la calle 82 de esta ciudad.

Alfredo Enríquez Ordóñez, Carlos Enrique Velázquez Zetina y Marcos Iván Loo Collí, representantes de los vecinos, informaron que en la reunión con Sergio Chan Lugo, titular del Incay, solo encontraron oídos sordos, las autoridades estatales no están abiertas al diálogo ni dispuestas a escuchar y tomar en cuenta las propuestas de los habitantes.

Añadieron que quedó muy claro que las autoridades ya tomaron la decisión de construir el viaducto, al que denominan libramiento de Progreso, sobre la calle 82, no escuchan propuestas, están cerradas al diálogo, no respondieron satisfactoriamente las 17 preguntas que los vecinos plantearon a fines de noviembre al director del Incay, todo fue evasivas.

Indicaron que preguntaron por los estudios de Manifiesto de Impacto Ambiental, económico, mecánica de suelo, vialidad y seguridad, pero la respuesta es que aún no hay estudios, que los hará la empresa que reciba la concesión estatal.

Las cinco empresas que construirán el puente son Controladora de Operaciones de Infraestructura, ICA Infraestructura, Constructora Proser, Grupo Emprendedor Proser y DASA Distribuciones. Ellas ganaron la licitación de la concesión que el Incay hizo en segunda convocatoria, ya que la primera quedó desierta.

Enríquez Ordóñez, en nombre de los vecinos, hizo la propuesta de que en la calle 82 se instalen semáforos para regular el tránsito vehicular y que los camiones de carga transiten por grupos de 10 unidades, que hagan escala en el viaducto de la terminal remota y, después, guiados por un vehículo piloto atravesar la arteria del puerto.

Afirmó que no hay un flujo constante de tráileres, por eso proponen que sea de manera ordenada y controlada, los vecinos se comprometen a dejar de estacionar sus vehículos en la calle 82, y que se podría prohibir el estacionamiento en esa vía.

Pero, dijo, la propuesta solo fue escuchada, no hubo comentarios del director del Incay, no les interesó, no escucharon a los vecinos.

Enríquez Ordóñez fue alcalde de 1974 a 1976 y ahora representa a su familia y su papá, Alfredo Enríquez Solís, quien cumplirá 105 años de edad y vive en un predio de la calle 82 entre 31 y 33, detrás del Palacio Municipal.

Recordó que cuando en la calle 82 pasaba el tren, solo hacía sonar su silbato y los vehículos se detenían para cederle el paso, así fue durante varios años.— G.T.V.