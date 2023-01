Edil “sin capacidad política”, acusan empresarios de Valladolid

VALLADOLID.— Empresarios y líderes sociales coinciden en que el alcalde Alfredo Fernández Arceo no tiene capacidad política para resolver problemas sencillos o diferencias, por el contrario, agrede a quienes lo someten al escrutinio público y su reacción es de intolerancia, además que es claro que sus acciones van encaminadas a una política de populismo.

El sábado pasado publicamos que el tema de la molestia de líderes empresariales por la queja del hotelero Rodrigo Escalante Escalante, propietario del “Mesón del Marqués” que denunció que a consecuencia del ruido por la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras que lleva al cabo el ayuntamiento, fue tema el viernes de la conferencia semanal el alcalde Fernández Arceo, quien arremetió contra ellos al llamarlos “títeres”, hipócritas y berrinchudos”.

Gerardo Vidal Cruz, presidente de la delegación de la Canaco, manifestó que es claro que al alcalde no le gusta que le cuestionen sus acciones buenas o malas, cree que solo él tiene la razón al hablar.

En la pasada rueda de prensa del jueves 29 de diciembre, los empresarios coincidieron en afirmar que el sector hotelero forma parte importante del desarrollo económico de esta ciudad, por tal motivo deben ser escuchados por las autoridades y tratar de resolver algún problema que se tenga.

Sin embargo, en su conferencia del pasado viernes 30 de diciembre, el alcalde subestimó el sentir y decir de los empresarios al comentar que no son indispensables para un desarrollo en la ciudad, cuando el ayuntamiento está trabajando para todos los vallisoletanos y no para un grupo o persona particular, además que no está dispuesto a cumplir “caprichos de nadie”.

Vidal Cruz comparó al alcalde con la política que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador de la llamada Cuarta Transformación (4T), al ponerse en contra de quienes no piensan igual que él y que en lugar de buscar acuerdos o negociar, los agrede y los considera sus enemigos.

Además consideró que el sector privado no solo de esta ciudad sino de cualquier parte del mundo, es la base para un desarrollo, debido a que son generadores de economía, empleos, seguridad social, incluso con los impuestos que pagan se mantiene en parte el sector público, de modo que no se puede decir que no son necesarios para un desarrollo.

Por su parte Miguel Pat Xuluc, líder de Despertar Ciudadano al enterarse del pleito entre los empresarios y el primer edil, dice que solo demuestra que al alcalde le hace falta capacidad política para discernir cualquier tipo de problema que se tenga.

Dijo que una autoridad, de cualquier nivel que sea, deber escuchar todas las voces de la sociedad y tratar de darle solución por la vía del diálogo y la concordia a todo tipo de señalamientos y no ponerse en un plan bélico como lo está haciendo al ofender al sector empresarial.

Comentó que todos los servidores públicos están bajo el escrutinio público, de modo que no deben molestarse cuando los cuestionan, por el contrario fueron electos para servir a la sociedad, no para que hagan lo que ellos quieran.

Es notorio que el alcalde no tiene preparación política, pues los señalamientos los toma como asuntos personales, similar a como lo hace el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.— Juan Antonio Osorio Osorno