Oídos sordos a una advertencia en la Peto-Progresito

PETO.— A pesar que las autoridades advitieron que aplicarán sanciones a quienes sean sorprendidos dejando basura en la vera de la vía Peto-Progresito, cerca del basurero municipal, la vieja práctica aún persiste.

A pesar que los trabajos de limpieza avanzan en la zona, los trabajadores del municipio se llevan la desagradable sorpresa de que hay personas que continúan con la mala práctica.

Karina Belmont Cámara, directora de Comisarías, departamento municipal que tiene a su cargo los trabajos de limpieza, aceptó que las autoridades no han podido avanzar en las labores de limpieza de la carretera, “debido a que hay personas que siguen renuentes y no entienden que no deben dejar basura en ese lugar”.

En días pasados el alcalde anunció que se aplicarán multas a quienes sean sorprendidos dejando basura en el lugar.

“Recientemente sorprendimos a unos menores de edad dejando desperdicios en la orilla de la carretera y fueron informados que esa práctica será sancionada.

“Es lamentable lo que sucede porque cerca del lugar está el basurero y no sabemos por qué las personas prefieren dejar los desperdicios en la orilla de la carretera, a pesar de la mala imagen y perjuicios que ocasionan.

“Hemos quitado animales muertos, pañales desechables y todo tipo de basura que no solo representa un foco de infección, sino que es un peligro para la salud”, indicó la funcionaria.

“Esperamos que la ciudadanía tome conciencia de esta situación y continúen con esta antigua práctica, porque queremos mantener limpio y con buena imagen esa entrada de la población”, concluyó.— M.A.M.G.