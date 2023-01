Piden una solución diferente a obras viales en Valladolid

VALLADOLID.— A pesar de reiteradas inconformidades de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos la Sociedad Unidad de Oriente (SUO), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Yucatán inició los trabajos de lo que serán reductores de velocidad y camellones en la carretera federal libre a Cancún, con el crucero que conduce al libramiento.

Hace unos meses, luego de una constante molestia y algunas manifestaciones en la carretera federal libre que conduce a Chichimilá, justo con la intersección del crucero por diversos grupos de la sociedad.

Debido al alto índice de accidentes que se han originado en el lugar, la SCT, mandó construir reductores de velocidad que en realidad son pasos peatonales, como un paliativo para frenar los accidentes.

Esa obra no fue la solución, ya que ahí han ocurrido otros percances en el mismo sitio con consecuencias fatales, el más reciente fue de un motociclista que se barrió y se golpeó la cabeza en el camellón que se construyeron a los lados de los postes de los señalamientos.

Ciudadanos reclaman inconvenientes por obras viales en Valladolid

Los integrantes de la SUO ya habían advertido que la colocación de reductores no era la solución al problema, ya que es prioritaria la construcción de puentes o cuando menos glorietas, pero las autoridades estatales y federales argumentan que no hay dinero y que tampoco se justifica invertirlo.

En el caso de las glorietas, la última respuesta que se dio a la SUO es que el presupuesto no alcanza para tales obras y que el Estado dispone de solo $15 millones, cuando el costo de las glorietas rebasa los $100 millones, de modo que no hay recursos e incluso no se consideró en el presupuesto de egresos de Yucatán.

Miguel Pat Xuluc, integrante del SUO y líder de Despertar Ciudadano, manifestó que todo parece indicar que a los gobiernos del Estado y el federal no les importa la vida de la gente que transita en las carreteras, ya que se inició la construcción de lo que llamó “pasos de la muerte” en la vía libre que va a Cancún o viceversa para entrar a esta ciudad.

De acuerdo con lo observado, apuntó, además de los mal llamados reductores de velocidad, se construirán camellones a lo largo de unos 100 metros que supuestamente dividen los carriles de la carretera.

Esto será una trampa mortal para los conductores y sus acompañantes porque al originarse un accidente en esas barras de concreto podrían chocar y las consecuencias serán mucho peores.

El líder de Despertar Ciudadano hizo un llamado a las autoridades para que frenen ese proyecto y en su lugar piensen en otra alternativa de solución, de lo contrario en su conciencia tendrán las muertes que se originen en ese lugar a consecuencia de accidentes futuros.— Juan Antonio Osorio Osorno.